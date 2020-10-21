Сейчас стоимость услуги «Определение антител к SARS-CoV-2» тест-системами и тест-кассетами составляет 33,7 рубля, а до этого она стоила 41,95 рубля.
Приём пациентов для забора материала проводят в кабинете 107 взрослой поликлиники при предъявлении документа, подтверждающего оплату. Выдача результатов — с 14.00 до 15.00.
Как воспользоваться услугой
- Предварительно записаться по телефону 7 16 55 (касса платных услуг).
- Оплатить услугу.
Как оплатить
Оплатить услуги ЦРБ можно через систему «Расчёт» (ЕРИП) в интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, в инфокиоске, кассе банков, банкомате
Реклама
Для проведения платежа необходимо последовательно выбрать
- Пункт «Система «Расчёт» (ЕРИП)
- Вкладку Соцобслуживание, здравоохранение
- Вкладку Здравоохранение
- Вкладку Больницы
- Вкладку Минская обл.
- Вкладку Слуцкая ЦРБ
- Вкладку Медицинские услуги
- Ввести код услуги 028
- Ввести Фамилию Имя Отчество
- Ввести сумму к оплате
- Проверить корректность информации
- Совершить платёж.
ВАЖНО. Если осуществлять платёж в кассе банка, необходимо сообщить кассиру о проведении платежа через систему «Расчёт» (ЕРИП).
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.