Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 22 октября. Обзор

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Топ-10 плюсов печатной газеты «Кур'ер»
Многие случчане предпочитают читать публикации на сайте «Кур'ера», потому что это бесплатно и новости публикуются там оперативно. В печатном же номере из-за специфики его производства новости не могут быть сегодняшними. К тому же за него нужно платить. Так зачем покупать газету или подписываться на неё, если есть сайт? Рассказываем.
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«Как я болела COVID-19 дома и в больнице»Случчанка Анна Р. заболела во время отпуска. Вначале все признаки указывали на грипп. Потом оказалось, что это всё же COVID-19. Чтобы узнать это, пришлось сделать платную компьютерную томографию лёгких. Анна рассказала «Кур'еру», как заболела и про обстановку в Слуцкой больнице, а также поделилась советом.
«Молодым важна поддержка старших»«Стоим на балконе и машем руками колонне демонстрантов, а нас приветствуют! Словно Брежнев на параде», — шутит 69-летняя Вера Васильевна, стоя на том самом балконе своей квартиры и смотря в окно на улицу Кальварийскую. Её фотоснимок вместе с подружками в бело-красно-белых повязках и с флагом чуть более недели назад облетел паблики и СМИ, и женщины «проснулись знаменитыми».
Начальник ГАИ об обстановке в городе и не толькоНакануне Дня автомобилиста, который отмечается 25 октября, «Кур`ер» собрал вопросы, которые чаще всего задают нам читатели по дорожной безопасности, и адресовал их Александру Шавалееву, начальнику Слуцкой ГАИ. И заодно мы узнали о дорожной обстановке в городе и районе.
Костя из ЗамостьяДавно мечтал посадить вишню под своим окном. И вот на прошлой неделе мечту осуществил — на Слуцком рынке приобрёл вишнёвый саженец сорта «Милавица» и «поселил» под окном. Почему именно «Милавица»? Дерево этого сорта формирует компактную крону — то, что нужно для маленького земельного надела. После того как саженец оказался в земле, появилось желание познакомиться с человеком, вырастившим его.
С вас — фото с газетой «Кур'ер», с нас — подарки и пицца
Газета «Кур'ер» продолжает принимать фотографии на конкурс «Читаем «Кур'ер». Авторы трёх лучших работ получат в подарок фирменные зонт, футболку и флешку с логотипом.
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