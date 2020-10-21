Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 22 октября. Обзор

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«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».

  • Подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию можно узнать здесь.
  • Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

  • бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;
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Топ-10 плюсов печатной газеты «Кур'ер»

Десять плюсов бумажной газеты. Чем печатная версия «Кур’ера» лучше сайта и за что платят подписчики

Многие случчане предпочитают читать публикации на сайте «Кур'ера», потому что это бесплатно и новости публикуются там оперативно. В печатном же номере из-за специфики его производства новости не могут быть сегодняшними. К тому же за него нужно платить. Так зачем покупать газету или подписы­ваться на неё, если есть сайт? Рассказываем.

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«Как я болела COVID-19 дома и в больнице»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 22 октября. Обзор, Слуцк
Фото предоставила героиня
Случчанка Анна Р. заболела во время отпуска. Вначале все признаки указывали на грипп. Потом оказалось, что это всё же COVID-19. Чтобы узнать это, пришлось сделать платную компьютерную томографию лёгких. Анна рассказала «Кур'еру», как заболела и про обста­новку в Слуцкой больнице, а также поделилась советом.

«Молодым важна поддержка старших»

«Собираемся вместе по выходным, читаем телеграм-каналы, а дети нам отзваниваются с акции». История 69-летней Веры Васильевны
Фото: TUT. BY
«Стоим на балконе и машем руками колонне демонстрантов, а нас приветствуют! Словно Брежнев на параде», — шутит 69-летняя Вера Васильевна, стоя на том самом балконе своей квартиры и смотря в окно на улицу Кальварийскую. Её фотоснимок вместе с подружками в бело-красно-белых повязках и с флагом чуть более недели назад облетел паблики и СМИ, и женщины «проснулись знаменитыми».

Начальник ГАИ об обстановке в городе и не только

В ГАИ рассказали, за что чаще всего штрафуют в Слуцке. Топ-5 нарушений
Александр Шавалеев, начальник Слуцкой ГАИ. Фото: Анастасия Улащик
Накануне Дня автомобилиста, который отмечается 25 октября, «Кур`ер» собрал вопросы, которые чаще всего задают нам читатели по дорожной безопасности, и адресовал их Александру Шавалееву, начальнику Слуцкой ГАИ. И заодно мы узнали о дорожной обстановке в городе и районе.

Костя из Замостья

«Костя из Замостья». Случчанин бросил спорт и сделал бизнес на саженцах
Фото: Александр Шелехов
Давно мечтал посадить вишню под своим окном. И вот на прошлой неделе мечту осуществил — на Слуцком рынке приобрёл вишнёвый саженец сорта «Милавица» и «поселил» под окном. Почему именно «Милавица»? Дерево этого сорта формирует компактную крону — то, что нужно для маленького земельного надела. После того как саженец оказался в земле, появилось желание познакомиться с человеком, вырастившим его.

С вас — фото с газетой «Кур'ер», с нас — подарки и пицца

Газета «Кур'ер» продолжает принимать фотографии на конкурс «Читаем «Кур'ер». Авторы трёх лучших работ получат в подарок фирменные зонт, футболку и флешку с логотипом.

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 22 октября. Обзор, Слуцк
Фото: dw.com
Конституционная реформа могла бы помочь выйти из кризиса в Беларуси, считает политолог Астрид Зам из Берлина. Если стороны исходят из интересов страны, они должны начать диалог, уверена она.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 22 октября. Обзор, Слуцк

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