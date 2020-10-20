Эту трубу до нового года должны разобрать. Любопытно, что она ни одного дня не была в работе. Иногда подобные объекты взрывают. Но в данном случае разрушить взрывом трубу невозможно, потому что рядом теплоцентраль, которая обогревает половину Солигорска.

Об этом рассказал корреспонденту «Кур'ера» Олег Черепович, начальник участка ЗАО «Белспецэнерго».

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«Строили трубу для ТЭЦ силами «Беларуськалия». Время постройки сказать не могу, но эта труба не была в работе ни одного дня с начала постройки.

Проезжая мимо, приятно было трубой любоваться, потому что она имеет ухоженный вид. Наступил момент, когда содержание этой трубы стало дороже её разборки, — сказал начальник участка. — К новому году трубу должны разобрать. Сверху вниз её будут разрезать и частями сбрасывать внутрь.

На разборке занято 16 рабочих. Работы будут вестись круглосуточно, в два звена по 12 рабочих часов".