«Наш белорусский хлопок». Пенсионер о зарослях осота на десятках гектаров возле Слуцка (выяснили, чья там земля)

В редакцию «Кур'ера» обратился 80-летний случчанин Николай. Он высказал своё мнение о территории, которая располагается возле Слуцка от конца улицы Вечеркевича до деревни Ячево и дальше в сторону 10-го городка. Приводим его слова.

На интерактивной карте ниже приблизительно обозначена территория, о которой говорит пенсионер. Её площадь составляет около 50−60 гектаров.

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Что рассказал случчанин

«Десятки гектаров осота. Это наш белорусский «хлопок», который вывели власти. И никогда его не убирают. Весной очень «приятно», когда дети зажгут траву, и работники МЧС охраняют весь 10-й городок и церковь, которая там построена, чтобы она не сгорела. Прошлой весной было столько дыма, что казалось, горит весь город.

На этой территории проходит граница 2-х бывших колхозов: «Кирова» (Козловичи) и «1-е мая» (Новодворцы). В своё время в Ячево была ферма колхоза «Кирова». На ней было 200 голов крупного рогатого скота, 50 голов лошадей. Они и ещё 180 голов из частного сектора паслись на всех этих землях.

А сейчас даже некому скосить там траву. Когда я работал, мы там все поймы выкашивали, ветки рубили. А сейчас на деревню осталось три коровы, две лошади, но их негде пасти. Частники выкосили себе кусочек в сторону 11-го городка, а эта вся территория никому не нужна.

И самое обидное, что этот осот расселяется по частным огородам. Семена летят. А доходит до весны — сплошной пожар.

У меня дача там, и я езжу на велосипеде и смотрю на это всё. Есть ли хозяин у нас или нет? У нас такая техника! Неужели нельзя, чтобы пробежались с этой косилкой и это всё уничтожили? Хотелось бы привлечь внимание к этой проблеме". «Кур'ер» писал об этой территории в апреле 2020 года: наш корреспондент тогда сделал репортаж с горящего поля.

Кому принадлежит земля

Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, пояснил «Кур'еру», что на этой территории расположена пойма реки Случь. Она не обслуживается Слуцким ЖКХ.

Александр Хоревич, директор Слуцкого предприятия мелиоративных систем, рассказал корреспонденту «Кур'ера», что тот отрезок реки Случь не относится к территориям, которые обслуживает Слуцкое ПМС.

Александр Зогинов, председатель Козловичского сельского исполнительного комитета, сказал, что территория от Слуцка до реки принадлежит городу, а земля за рекой до деревни Ячево — предприятию «Козловичи-агро».

Слова Александра Зогинова подтверждает публичная кадастровая карта Беларуси. Согласно ей, территория до реки относится к городу, а за рекой до Ячево — к «другим территориям специального назначения». К Козловичскому сельскому совету относится уже непосредственно территория деревни.