Слуцкий райисполком распродаёт на аукционе участки и недостроенные дома в микрорайоне «Геолог»

В Слуцке на аукционе продадут недостроенные жилые дома и земельные участки. Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.
- Продавать дома и участки планируется гражданам Беларуси, а также негосударственным юридическим лицам РБ для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.
- На аукцион выставлены три недостроенных жилых дома и земельных участка.
Аукцион состоится 26 ноября в зале заседаний на 7-м этаже исполкома. Начало в 10.00.
Лот № 1
Недостроенный дом с участком площадью 0,0796 га по адресу: г. Слуцк, микрорайон индивидуальной жилой застройки «Геолог», участок № 78.
Начальная цена предмета аукциона — 10 997,31 рубля, в том числе:
- не завершённое строительством капитальное строение — 3642,27 рубля;
- право частной собственности земельного участка — 7355,04 рубля.
Лот № 2
Недостроенный дом с участком площадью 0,0829 га по адресу: г. Слуцк, микрорайон индивидуальной жилой застройки «Геолог», участок № 84.
Начальная цена предмета аукциона составляет — 20 149,13 рубля, в том числе:
- не завершённое строительством капитальное строение — 12 489,17 рубля;
- право частной собственности земельного участка — 7659,96 рубля.
Лот № 3
Недостроенный дом с участком площадью 0,0834 га по адресу: г. Слуцк, микрорайон индивидуальной жилой застройки «Геолог», участок № 108.
Начальная цена предмета аукциона составляет — 12 490,62 рубля, в том числе:
- не завершённое строительством капитальное строение — 4784,46 рубля;
- право частной собственности земельного участка — 7706,16 рубля.
Более подробно о каждом лоте и условиях аукциона читайте на сайте райисполкома.
Условия
Аукцион проводится при наличии двух и более участников. Заявления об участии в аукционе принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 в кабинете № 514 в здании Слуцкого райисполкома. Документы принимаются с 22 октября по 20 ноября 2020 года включительно.
К аукциону допускаются участники, которые подали заявление в установленные сроки и внесли задаток в размере 10% от начальной стоимости предмета аукциона.
Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения аукциона можно получить по телефонам: 7 57 08, 7 54 84, 7 50 64.
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