Слуцкий райисполком распродаёт на аукционе участки и недостроенные дома в микрорайоне «Геолог»

В Слуцке на аукционе продадут недостроенные жилые дома и земельные участки. Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Продавать дома и участки планируется гражданам Беларуси, а также негосударственным юридическим лицам РБ для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.

На аукцион выставлены три недостроенных жилых дома и земельных участка.

Аукцион состоится 26 ноября в зале заседаний на 7-м этаже исполкома. Начало в 10.00.

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Лот № 1

Недостроенный дом с участком площадью 0,0796 га по адресу: г. Слуцк, микрорайон индивидуальной жилой застройки «Геолог», участок № 78.

Начальная цена предмета аукциона — 10 997,31 рубля, в том числе:

не завершённое строительством капитальное строение — 3642,27 рубля;

рубля; право частной собственности земельного участка — 7355,04 рубля.

Лот № 2

Недостроенный дом с участком площадью 0,0829 га по адресу: г. Слуцк, микрорайон индивидуальной жилой застройки «Геолог», участок № 84.

Начальная цена предмета аукциона составляет — 20 149,13 рубля, в том числе:

не завершённое строительством капитальное строение — 12 489,17 рубля;

рубля; право частной собственности земельного участка — 7659,96 рубля.

Лот № 3

Недостроенный дом с участком площадью 0,0834 га по адресу: г. Слуцк, микрорайон индивидуальной жилой застройки «Геолог», участок № 108.

Начальная цена предмета аукциона составляет — 12 490,62 рубля, в том числе:

не завершённое строительством капитальное строение — 4784,46 рубля;

право частной собственности земельного участка — 7706,16 рубля.

Более подробно о каждом лоте и условиях аукциона читайте на сайте райисполкома.

Условия

Аукцион проводится при наличии двух и более участников. Заявления об участии в аукционе принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 в кабинете № 514 в здании Слуцкого райисполкома. Документы принимаются с 22 октября по 20 ноября 2020 года включительно.

К аукциону допускаются участники, которые подали заявление в установленные сроки и внесли задаток в размере 10% от начальной стоимости предмета аукциона.

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения аукциона можно получить по телефонам: 7 57 08, 7 54 84, 7 50 64.