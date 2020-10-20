«Меня поражают ваши цены и ваши люди». Россиянка рассказала о своих впечатлениях от Слуцка в 90-е, 2000-е и сейчас

Мария Ринкина живёт в Новом Уренгое (Россия) и уже на протяжении 30 лет ежегодно приезжает с мужем-белорусом в отпуск в Слуцк. Мария рассказала «Кур'еру» о своих первых впечатлениях о Слуцке в 1990-е и о том, чего не понимает и чему поражается сейчас в Беларуси.

Мария родилась в Молдове и, как и многие комсомольцы СССР, после окончания училища уехала по комсомольской путёвке на Ямалский полуостров — строить Новый Уренгой. По такой же путёвке туда отправился и случчанин Вячеслав. В январе 1990 года молодые люди поженились и в первый же отпуск приехали в Слуцк.

После Севера Слуцк показался раем

Мария вспоминает, что Слуцк в 1991-м показался ей раем. Если на Севере со снабжением уже было напряжно, то в Слуцке ещё было всё.

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«Мы приехали с «северными» отпускными и могли позволить себе, что захотим, — вспоминает Мария. — А у вас тут ещё на прилавках было богато, в сравнении с Россией и тем более с Севером. Помню, мясо индейки покупали — такой деликатес! Бабушка мужа делала котлеты — их вкус до сих пор помню.

В Слуцке я тогда купила шапку песцовую, пальто с песцовым воротником, дорогое очень. Мужу — костюм. Ну и по мелочёвке. Хорошо помню, что купили много консервов «Печень трески», в Уренгое из неё салаты долго делали.

Я тогда так была впечатлена Слуцком и Беларусью, что стала уговаривать мужа бросить Север и переехать в Беларусь. Он даже согласился. Но решили остаться ненадолго, чтобы заработать какую-то «подушку безопасности».

А потом СССР рухнул. В следующие годы мы приезжали уже в другой Слуцк: всё по талонам-купонам, очереди, пустые полки в магазинах.

Мать и бабушка мужа делились талонами, чтобы мы могли хоть что-то купить с собой. На Севере к тому времени было совсем туго со снабжением. В Слуцке хоть что-то можно было купить.

В 2000-е, в сравнении с Севером, Беларусь оставалась раем. Появился ассортимент, разнообразие товаров. А качество продуктов какое! Мы балдели от молока и сметаны, колбасы и сладостей.

С собой везли на Север кучу вещей для себя и презентов для друзей. У нас очень ценились белорусские постельные комплекты, бельё, полотенца, уходовая косметика. Здесь покупали осенне-зимние обновки — куртки, пуховики, обувь зимнюю качественную — Белвест, Марко.

А ещё в Беларуси появились польские товары. На Севере они очень ценились.

2020 год. Азарта поубавилось

О том, что, выйдя на пенсию, мы переберёмся жить в Слуцк, мы думали всегда. Хотя и были варианты осесть в Брянске. Молдову в этом плане никогда не рассматривали.

После того как родители мужа умерли и Славе осталась квартира в Слуцке, все другие варианты сами собой отпали. И вот последние пять лет, когда приезжаем в отпуск, мы занимаемся ремонтом и обустройством этого жилья.

Через два года муж выходит на пенсию, я уже пенсионерка.

Августовские события меня, конечно, испугали. Строили квартиру, обставляли, купили дачу, планировали на старости пожить спокойно. А тут такое!

Сказала мужу — давай быстрее всё продавать, пока ещё можно продать. Но муж успокоил. С нашими пенсиями жить тут можно. Притом их выплаты не зависят от экономики и ФСЗН Беларуси.

Но что меня поражает в Беларуси — это цены. Притом поражают уже последние 3−4 года. Почему всё, что растёт у вас же, такое дорогое?! Ну, просто глаза на лоб!

Как может в белорусском магазине яблоко, которое растёт в Беларуси, стоить дороже апельсинов. Почему яблоки в нашем уренгойском магазине стоят столько же, как и у вас? Это что за наценки? Огурцы, помидоры, баклажаны, перцы — всё это растёт у вас, а стоит, как будто его везли из Южной Америки.

Одежда очень дорогая, в ваших магазинах просто нереальные цены. Смотрю, пуховик — 6000 рублей на российские деньги. Я на Севере два таких куплю за эту цену!

Смотрела бытовую технику у вас. Присмотрела электромясорубку Moulinex. Приценилась. Я точно такую же в прошлом году в Уренгое за 5000 рублей купила, а у вас она стоит 12 000 российских рублей.

Были планы пылесос купить. Прикинула — получилось, что в два раза дороже, чем у нас. Про телевизоры вообще молчу.

Это ж столько накрутить! И кто за это платит? Белорусы, у которых зарплаты ниже наших уренгойских в разы.

Так как мы делаем ремонт в квартире, вплотную столкнулась с ценами на стройматериалы. Это просто ад какой-то! За что бедному белорусу сделать ремонт, купить обои, краску? И выхода-то нет.

У нас, например, море строительных дискаунтеров, где дешевле значительно.

Моя пенсия на ваши деньги 1000 рублей. И то я сомневаюсь, хватит или не хватит, чтобы тут жить. Не понимаю, как ваши пенсионеры живут на 350−400 рублей. Заплати за коммуналку, свет, интернет, купи лекарство и всё — сиди на хлебе и воде.

О белорусах

Как в свой первый приезд в Слуцк, так и сейчас я восхищаюсь вашими людьми, их отзывчивостью, взаимопомощью, добродушием.

Несмотря на все сложности — маленькие зарплаты и пенсии, неуважение власти, — белорусы остаются людьми, ничто их не ожесточает, не убивает человечность.

Это меня приятно поражает и вдохновляет на то, чтобы вернуться в Беларусь".