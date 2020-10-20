Вопрос-ответ. Когда людям начнут выделять участки в новом микрорайоне «Заречный» в Слуцке

Олеся Белая
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Где ещё в Слуцке, кроме микрорайона «Чехова», будут строить жильё
Место расположения будущего микрорайона «Заречный». Фото: Алесь Достанко

В начале года «Кур'ер» писал, что в новом микрорайоне «Заречный» отведут 121 участок под частные жилые дома. Участки людям планировали выделять в конце 2020-го. Наша читательница Ольга Лабкович поинтересовалась, на какой стадии подготовка микрорайона.

Как рассказал «Кур'еру» Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, участки в «Заречном» пока не выделяют. Райисполком ждёт результаты экспертизы по инженерным сетям. Когда их получат, участки начнут выделять.

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