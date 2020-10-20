В городском парке Слуцка зацвела сирень. Фотофакт

В этом году «бабье лето» прошло как-то незаметно. Паутинки пролетели незримо. Наступило межсезонье, когда уже стало понятно, что лето покинуло нас. Но и осень ещё не целиком завладела округой, особенно если глянуть на палитру красок в садах.



Встреча с поздними цветками сирени в парке вызвала мимолётное ощущение весны. Пробовал понюхать запоздалое проявление нежности природы — и будто учуял тепло будущего года.

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Для нас уже не в новинку, что по осени вдруг зацветут деревья и кусты — то каштан, то калина с вишней и другие фруктовые. Плохо это или хорошо? Кому-то наверху виднее. Что поделать, если климат меняется буквально «на наших глазах»? И в заложниках остаётся человек. А природа пытается приспособиться к реалиям окружающего мира.

Хочется всё же, чтобы осень была только золотая без всяких аномальных разноцветий!