Каждую неделю в течение месяца газета «Кур'ер» будет выбирать победителя фотоконкурса «Читаем «Кур'ер». Авторы лучших работ получат в подарок пиццу от партнёра конкурса — пиццерии Pizza Smile. После редакция выберет трёх победителей и подарит им фирменные зонт, футболку и флешку с логотипом.
Условия конкурса
Чтобы стать участником конкурса, нужно сфотографироваться с газетой или газетами. Постарайтесь, чтобы это был не просто фотопортрет с нашей газетой, а креативная, весёлая, философская история, идея или факт.
Ваши фотоработы присылайте на почту vika@kurjer.info либо загружайте в папку «Конкурс «Читаем «Кур'ер» во «ВКонтакте».
О сроках и жюри
Конкурс продлится три недели и завершится 12 ноября. После этой даты фотографии уже не принимаются.
Как мы будем выбирать победителей? Их выберет коллектив газеты «Кур'ер» путём голосования.
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