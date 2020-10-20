Каждую неделю в течение месяца газета «Кур'ер» будет выбирать победителя фотоконкурса «Читаем «Кур'ер». Авторы лучших работ получат в подарок пиццу от партнёра конкурса — пиццерии Pizza Smile. После редакция выберет трёх победителей и подарит им фирменные зонт, футболку и флешку с логотипом.

Условия конкурса

Чтобы стать участником конкурса, нужно сфотографироваться с газетой или газетами. Постарайтесь, чтобы это был не просто фотопортрет с нашей газетой, а креативная, весёлая, философская история, идея или факт.

Ваши фотоработы присылайте на почту vika@kurjer.info либо загружайте в папку «Конкурс «Читаем «Кур'ер» во «ВКонтакте».

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О сроках и жюри

Конкурс продлится три недели и завершится 12 ноября. После этой даты фотографии уже не принимаются.

Как мы будем выбирать победителей? Их выберет коллектив газеты «Кур'ер» путём голосования.

Важно. Присылая фотографии на конкурс «Читаем «Кур'ер», вы автоматически даёте согласие на их публикации в газете и на интернет-площадках «Кур'ера»