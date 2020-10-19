«Обувь вы меняете каждый сезон, а кожа с вами на всю жизнь». Как сделать кожу здоровой и сияющей

Совет № 1. Правильно очищайте кожу
Умываться надо с помощью специальных средств, подходящих для вашей кожи. Вода должна быть комфортной температуры: не холодная и не горячая. Не стоит вытирать лицо, лучше промокнуть лицо бумажным полотенцем.
Совет № 2. Используйте защитную косметику
С приходом холодов важно защищать свою кожу от неблагоприятных факторов. Есть специальная серия косметики, предусмотренная для этого: крем от холода для улицы и защита от сухого воздуха в помещении.
Совет № 3. Помните про пилинг
Осень-зима — время пилингов. В домашний уход обязательно добавьте пилинг два раза в неделю.
Совет № 4. Делайте маски
Не забывайте про маски. Добавляйте к обновлению вашей кожи питание.
Совет № 5. Наслаждайтесь массажем
Было бы просто замечательно добавить в ваш уход самомассаж. Делать его можно прямо по маске.
«Если вы последуете этим советам, ваша кожа приобретёт ухоженный вид. А для того, чтобы ваша кожа много лет сохраняла здоровый и сияющий вид, стоит ежемесячно посещать косметолога. Обувь вы меняете каждый сезон, а ваша кожа с вами на всю жизнь», — говорит Анна Карпович.
Контакты:
- Instagram Анны Карпович — здесь.
- Телефон: 8 029 752 44 82.
- Адрес: улица Гагарина, 3А.
Физ.лицо Карпович А. П. KB2452660
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