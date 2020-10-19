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«Обувь вы меняете каждый сезон, а кожа с вами на всю жизнь». Как сделать кожу здоровой и сияющей

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Чтобы ваша кожа была здоровой и сияющей, важно иметь не одну и даже не две хорошие привычки. Это целый комплекс мероприятий: и питание, и сон, и спорт, и многое другое. Как говорит косметолог Анна Карпович, очень важно для кожи то, как вы ухаживаете за ней ежедневно дома.

«Обувь вы меняете каждый сезон, а кожа с вами на всю жизнь». Как сделать кожу здоровой и сияющей

Совет № 1. Правильно очищайте кожу

Умываться надо с помощью специальных средств, подходящих для вашей кожи. Вода должна быть комфортной температуры: не холодная и не горячая. Не стоит вытирать лицо, лучше промокнуть лицо бумажным полотенцем.

Совет № 2. Используйте защитную косметику

С приходом холодов важно защищать свою кожу от неблагоприятных факторов. Есть специальная серия косметики, предусмотренная для этого: крем от холода для улицы и защита от сухого воздуха в помещении.

«Обувь вы меняете каждый сезон, а кожа с вами на всю жизнь». Как сделать кожу здоровой и сияющей

Совет № 3. Помните про пилинг

Осень-зима — время пилингов. В домашний уход обязательно добавьте пилинг два раза в неделю.

Совет № 4. Делайте маски

Не забывайте про маски. Добавляйте к обновлению вашей кожи питание.

«Обувь вы меняете каждый сезон, а кожа с вами на всю жизнь». Как сделать кожу здоровой и сияющей

Совет № 5. Наслаждайтесь массажем

Было бы просто замечательно добавить в ваш уход самомассаж. Делать его можно прямо по маске.

«Если вы последуете этим советам, ваша кожа приобретёт ухоженный вид. А для того, чтобы ваша кожа много лет сохраняла здоровый и сияющий вид, стоит ежемесячно посещать косметолога. Обувь вы меняете каждый сезон, а ваша кожа с вами на всю жизнь», — говорит Анна Карпович.

Контакты:

  • Instagram Анны Карпович — здесь.
  • Телефон: 8 029 752 44 82.
  • Адрес: улица Гагарина, 3А.

Физ.лицо Карпович А. П. KB2452660




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