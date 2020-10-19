В Солигорске прошли соревнования по роллерному спорту и скоро откроется роллер-школа

В субботу, 17 октября, в Солигорске впервые прошли республиканские соревнования по роллерному спорту на площадке нового скейт-парка по улице Набережной.

На мероприятие приехали ученики и педагоги Минской роллер-школы, главный тренер национальной команды по конькобежному спорту Сергей Минин, председатель Белорусской федерации спорта на роликах и скейтбордах Алексей Хатылев и другие. На соревнованиях объявили, что в Солигорске в скором времени откроется своя роллер-школа.

Реклама

Специалисты высоко оценили качество нового трека. Елена Шабаева, педагог Минской роллер-школы, сказала корреспонденту «Кур'ера»: «В Солигорске роллер-трек выполнен в соответствии со стандартами Международной федерации роллер-спорта World Skafe с параболическими виражами и не имеет аналогов на постсоветском пространстве».

В это время на территории, примыкающей к роллер-треку, работал киоск, в котором можно было купить как роликовые коньки, так и всю необходимую экипировку, чтобы заниматься этим видом спорта. Пара тренировочных коньков стоит от 300 до 1000 рублей.