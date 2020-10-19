Молодожёны-2020. Создали семью в октябре

Фотографии и истории знакомства трёх слуцких пар.



Иван и Кристина Ганчарик

Иван и Кристина познакомились во время учёбы в Слуцком колледже. «Когда я увидел Кристину, подойти и познакомиться постеснялся. Нашёл её во „ВКонтакте“, написал, начали общаться», — рассказывает жених.

Спустя три года молодые люди решили расписаться. Об этом договорились два месяца назад и подали заявление в ЗАГС.

Михаил и Екатерина Богданович

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Прошлым летом Михаил познакомился с сестрой невесты и пригласил её на кофе. Возможно, девушка не воспринимала этот жест как свидание, поэтому пришла на встречу не одна, а с сестрой Екатериной. Михаил увидел её и потерял голову.

Михаил и Екатерина решили расписаться без ритуальных предложений руки и сердца. А медовый месяц молодая семья планирует провести в Беларуси.

Александр и Ольга Галаш

Молодые люди познакомились на минском вокзале год назад. Александр ехал на рынок, а девушка — на отдых. Они считают, что их свела сама судьба.

Предложение Александр сделал на родине Ольги — в Кареличах. «Я сразу понял, что это мой человек, приехал к Ольге в гости, подарил кольцо и предложил стать моей женой», — рассказывает жених. Девушка ответила: «Да!»