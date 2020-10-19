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Маникюр, педикюр и макияж от случчанки Ирины Маилян

Lampa
Lampa
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Случчанка Ирина Маилян работает в сфере красоты 15 лет. Она делает маникюр, педикюр и макияж. Мастер постоянно развивается: посещает семинары и проходит онлайн-тренинги. К каждому клиенту — индивидуальный подход.

«Я люблю свою работу, потому что делаю женщин красивыми», — говорит Ирина.

Маникюр, педикюр и макияж от случчанки Ирины Маилян

Услуги, которые оказывает Ирина Маилян: маникюр, укрепление ногтей гелем, акрилом, наращивание ногтей, дизайн, педикюр, макияж.

У мастера есть акция «Дочки-матери»: для мам — фиксированная цена, для дочек — скидки. А также есть и сезонная акция: маникюр+педикюр со скидкой.

Контакты

  • Ирина Маилян в Instagram здесь.
  • Ирина Маилян во «ВКонтакте» здесь.
  • Телефон: 8 029 319 02 55, 8 029 561 16 92.
  • Адрес: улица Кононовича, 4.

Физ.лицо Маилян И.В.КА 6 130 546




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