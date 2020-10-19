После жёсткого разгона марша в прошлое воскресенье, когда, по данным МВД, было задержано более 700 человек, «Партизанский марш» в Минске прошёл более спокойно. В сводке правозащитников за 18 октября 150 человек.



На 71-й день после выборов в Минске прошла очередная воскресная акция протеста. Как это было — смотрите на фото и видео TUT.BY.

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Утром колонна военной техники, как всегда по воскресеньям, проследовала из Уручья по проспекту Независимости в центр города, центральные площади оцепили, как и площадку вокруг стелы «Минск — город-герой». Однако в этот раз демонстранты даже не пытались собраться в районе стелы. Целью «Партизанского марша» был Партизанский проспект.

Сразу шесть станций метро были закрыты, а мобильный интернет отключился уже в два часа дня.

В это время группы людей по улицам Ленина, Октябрьской, Смоленской, Аранской, Серафимовича стекались к началу Партизанского проспекта. Туда же следовали автозаки и армейские грузовики для перевозки людей. На подходах к Партизанскому проспекту протестующих задерживали.

На заправке А-100 в начале Партизанского проспекта силовики преследовали участников акции. Кажется, одному из протестующих удалось сбежать — пришлось перелезть через несколько заборов.

У мотовелозавода автомобиль пытался уехать от микроавтобусов силовиков по газону. Через несколько десятков метров водителя остановили и задержали.

В районе велозавода протестующие вышли на проезжую часть. В три часа голова колонны находилась на пересечении Партизанского проспекта с улицей Долгобродской, а хвост — в районе ремонтно-механического завода. В это время в акции участвовало более 10 тысяч человек.



Так колонна протестующих шла мимо велозавода:

…а так она выглядела в районе площади Ванеева:

Партизанский проспект закрыли для движения автомобилей с обеих сторон. Около трёх часов перекрыли даже Могилёвское шоссе (М4) в районе Привольного по направлению в Минск: на въезде в город образовалась огромная пробка.

Странный инцидент произошёл в доме № 19 по Партизанскому проспекту. Неизвестные с дубинками забрались на козырёк магазина и пробрались через окно в квартиру. Девушка, которая прислала это видео в редакцию TUT. BY, указала на это людям в форме милиции, те «кивнули и уехали». Оказалось, силовики зашли в окно, потому что искали «человека с камерой».

Около универмага «Беларусь» голова колонны остановилась, чтобы подождать остальных участников. Динамики встретили протестующих предупреждениями о нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Хвост колонны находился в районе площади Ванеева.

Так выглядела колонна в районе универмага «Беларусь»:

Около четырёх часов голова колонны упёрлась в заграждение из силовиков, водомётов и колючей проволоки (на пересечении с Кулешова). Один человек подошёл близко к оцеплению, его задержали. Участники акции протеста развернулись и пошли в обратном направлении.



Неожиданно по улице Жилуновича перпендикулярно колонне выехал микроавтобус с неизвестными в балаклавах. Из транспорта кто-то выбросил на землю спецснаряд, и он взорвался. Люди разбежались, судя по видео, никто не пострадал.

Милиция сообщила РИА Новости, что силовики несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями, так как демонстранты бросали в них камни.

Дойдя до площади Ванеева, большая часть колонны свернула на улицу Ванеева и пошла в сторону проспекта Рокоссовского, часть людей стала расходиться.

Так колонна шла по улице Ванеева под звуки барабанов:

По проспекту Рокоссовского колонна протестующих дошла до улицы Плеханова и двинулась дальше — в сторону Малинина.

Со стороны Малинина проспект Рокоссовского перекрыла ГАИ. Часть колонны по улице Малинина пошла в сторону Чижовки. Люди стали постепенно расходиться — к 18.00 марш подошёл к концу. Снова начались задержания.

Акции протеста прошли 18 октября в Бресте, Гродно, Могилёве, Гомеле, Витебске, Жодино, Жабинке и других городах.