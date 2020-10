Российская художница создала инсталляцию «Вся история диктата» из гантелей слуцкого завода «Эмальпосуда»

Марта Дарц Юрьева из Санкт-Петербурга в своём аккаунте в Twitter опубликовала инсталляцию, созданную из стекла и гантелей. Часть из них — производства завода «Эмальпосуда», которого в Слуцке больше нет.

Conceptual art (Installation) «All Diktat history»: Dumbbells (1 kg) with the stamp of the Slutsk factory «Emalposuda» (Belarus), manufactured before 1997; Dumbbell (1,5 kg) with the stamp of the Ural Heavy Machine Building Plan, manufactured in1956… / Glass #OnticHermeneutics pic.twitter.com/wqgMwQBN5n

