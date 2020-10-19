Российская художница создала инсталляцию «Вся история диктата» из гантелей слуцкого завода «Эмальпосуда»

Марта Дарц Юрьева из Санкт-Петербурга в своём аккаунте в Twitter опубликовала инсталляцию, созданную из стекла и гантелей. Часть из них — производства завода «Эмальпосуда», которого в Слуцке больше нет.

Conceptual art (Installation) «All Diktat history»: Dumbbells (1 kg) with the stamp of the Slutsk factory «Emalposuda» (Belarus), manufactured before 1997; Dumbbell (1,5 kg) with the stamp of the Ural Heavy Machine Building Plan, manufactured in1956… / Glass #OnticHermeneutics pic.twitter.com/wqgMwQBN5n — Martha D. Yuryeva (@MartaDarts) October 19, 2020

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Перевод подписи: Концептуальный арт (инсталляция) «Вся история диктата»: гантели (1 кг) с клеймом слуцкого завода «Эмальпосуда» (Беларусь), выпуска до 1997 г.; гантель (1,5 кг) со штампом Уральские машиностроительные заводы, 1956 г. выпуска / Стекло.

Напомним, что слуцкий завод «Эмальпосуда» начал работать в 1923 году. Производил из чугуна посуду, канализационные люки, гири и гантели, мойки, душевые поддоны, унитазы и бачки для унитазов. Продукция пользовалась спросом в нескольких странах, потому что отливалась вручную по уникальной технологии, была толстостенной, экологичной и очень долговечной.

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