Российская художница создала инсталляцию «Вся история диктата» из гантелей слуцкого завода «Эмальпосуда»

Отдел новостей
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Марта Дарц Юрьева из Санкт-Петербурга в своём аккаунте в Twitter опубликовала инсталляцию, созданную из стекла и гантелей. Часть из них — производства завода «Эмальпосуда», которого в Слуцке больше нет.

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Перевод подписи: Концептуальный арт (инсталляция) «Вся история диктата»: гантели (1 кг) с клеймом слуцкого завода «Эмальпосуда» (Беларусь), выпуска до 1997 г.; гантель (1,5 кг) со штампом Уральские машиностроительные заводы, 1956 г. выпуска / Стекло.

Напомним, что слуцкий завод «Эмальпосуда» начал работать в 1923 году. Производил из чугуна посуду, канализационные люки, гири и гантели, мойки, душевые поддоны, унитазы и бачки для унитазов. Продукция пользовалась спросом в нескольких странах, потому что отливалась вручную по уникальной технологии, была толстостенной, экологичной и очень долговечной.

Подробнее читайте в нашем проекте «Город заброшенных заводов»:

  • «Эмальпосуда» — загубленный бренд Слуцка
  • Каким был завод из рассказа бывшего маркетолога завода «Эмальпосуда»
  • История случчанина, которого сократили с двух подряд закрытых заводов

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