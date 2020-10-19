Житель Солигорска обиделся на коллегу и отомстил, разбив стекло её машины

Сотрудники Солигорского РОВД нашли злоумышленника всего за пару часов, хотя стоянка не охранялась и свидетелей не было.



Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

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Утром 13 октября солигорчанке Валентине позвонил знакомый и сказал, что в её автомобиле «Фиат» разбито стекло. Она сразу же приехала к своему авто и обнаружила, что окно действительно разбито. Рядом на земле лежали осколки от бутылки и нож с рукояткой жёлто-коричневого цвета. Порядок в салоне автомобиля был не нарушен, двери заперты, следов, указывающих на попытку угона автомобиля, не было. Никакого имущества из салона автомобиля не было похищено.

О произошедшем Валентина сообщила в милицию. На место оперативно прибыли следователи.

Установить злоумышленника помог нож, обнаруженный на месте происшествия — кому он принадлежал, женщина вспомнить не смогла, но сказала, что она видела похожий нож на столе в комнате приёма пищи на работе.

В течение нескольких часов оперативники установили, что стекло разбил 50-летний коллега потерпевшей.

Свой поступок солигорчанин, повредивший автомобиль, объяснил тем, что был пьян, а когда случайно проходил возле автомобиля, вспомнил обиду — якобы имевшийся долг на сумму 20 рублей. Он нашёл бутылку, после чего замахнулся и бросил её в стекло автомобиля. Мужчина не стал отрицать, что нож принадлежит ему, и пояснил, что случайно обронил его на месте происшествия.

Житель Солигорска только в конце сентября освободился из мест лишения свободы, много раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон автомобилей.

По факту повреждения автомобиля Солигорский РОВД проводит проверку, назначены экспертизы, действиям мужчины будет дана правовая оценка.