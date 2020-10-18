Большинство детей сейчас появляются на свет в июле, августе и сентябре. Ранее же пик рождаемости приходился на начало года. С чем это связано? Портал ТUT. BYгипотезы немецких ученых, связанные с этим вопросом.

В Германии вот уже примерно пять десятилетий подряд большинство детей появляются на свет в июле, августе и сентябре. Ранее же пик рождаемости в этой стране приходился на начало года. Получается, у целого общества сменился фертильный период? Или тут более глобальные причины — происходящие на планете климатические изменения? Возможно, это связано с чем-нибудь еще? У ученых пока нет однозначного ответа на эти вопросы, но они уже выдвинули несколько гипотез.

Богатый урожай — ждите пополнение в семье

В 2019 году наибольшее количество новорожденных в Германии появилось в июле. В среднем рождалось 2344 ребенка в сутки. Вплоть до 1970-х годов картина была иная: наибольшее количество родов приходилось на февраль, март и апрель. Как рассказал журналистам информационного агентства dpa Себастьян Клюзенер, руководитель исследований о демографических изменениях и старении в Федеральном институте исследования населения (BiB), некоторые эксперты объясняют это тем, что раньше люди больше, чем сейчас, зависели от продуктивности сельского хозяйства и сезона сбора урожая.

Если лето выдавалось благоприятным и ожидался богатый урожай, то это давало репродуктивную установку в семьях: раз все благополучно, то почему бы не позволить себе еще одного ребенка. И девять месяцев спустя, в начале следующего года, у многих супругов появлялось пополнение в семье.

Еще одна гипотеза в пользу рождения «весенних» детей говорит о том, что в те далекие времена интимные отношения вне брака считались табу. Поэтому, как правило, зачатие происходило после свадьбы. А играли свадьбы чаще всего летом.

Еще гипотезы и предположения

Но почему весна продолжала оставаться периодом пиковой рождаемости вплоть до 1970-х годов, когда сельское хозяйство уже не играло такой важной роли для человека? Как полагает Клюзенер, причина тут может быть в склонности общества просто по традиции придерживаться определенной поведенческой установки — даже если она уже утратила свой смысл.

Смещение «сезона новорожденных» с весны на лето стало происходить в Германии со снятием табу в обществе секса вне брака. К тому же в 1960-е на рынке появились противозачаточные таблетки, другие контрацептивные средства стали более доступны. Стало появляться больше возможностей планировать рождение детей заранее, сократилось количество случаев нежелательной беременности, поясняет Йошуа Вильде из Института демографических исследований Общества Макса Планка.

Некоторые ученые выдвигают на первый план биологические факторы — такие, как качество спермы, влияние окружающей среды: например, продолжительность дня и солнечное излучение. А Йошуа Вильде выясняет, как на сезон рождаемости влияют климатические изменения. По его мнению, именно этот феномен играет существенную роль.

Влияние климата на сезон рождаемости

Сезон рождаемости сдвигается с весны на лето не только в Германии. Подобный феномен наблюдается и в большинстве стран Европы, и в США. В одном исследовании, проведенном американскими учеными, обнаружена взаимосвязь между географической широтой конкретной страны и тем, в каком месяце там рождается больше всего детей. Согласно итогам этого исследования, чем севернее страна, тем на более ранние месяцы года приходится пик рождаемости.

А если зачатие происходит в особенно жаркие дни, то беременность нередко оканчивается выкидышем. Поэтому в мире летом наблюдается все меньше удачных беременностей и, соответственно, весной отмечается пониженный уровень рождаемости, подчеркивает Йошуа Вильде.









