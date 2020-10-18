Для Ольги Гуринович красота дороже денег. Посмотрите на приусадебный участок случчанки (фото)

Светлана Правдинская
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Эту весёлую и позитивную женщину я знаю много лет. Всегда приятно смотреть на её приусадебный участок. Там образцовый порядок: идеальные грядки, сад как на картинке и море цветов с весны до поздней осени. Сюда можно идти на психо-, цвето- и ароматерапию.


Ольге Ивановне Гуринович, жительнице деревни Городище, 84 года. Она автор этой красоты, уюта и гармонии.

Для Ольги Гуринович красота дороже денег, Слуцк
Среди бытовых хлопот и забот Ольга Ивановна Гуринович никогда не забывает про красоту для души. Может поэтому в свои 84 выглядит на десяток лет моложе. Фотографии: Светлана Правдинская
Родилась в лесной деревне Заболоть. Вышла замуж и переехала в Городище. Здесь проработала на ферме дояркой и на животноводческом комплексе свинаркой несколько десятков лет. Работа была очень тяжёлая. Но трудилась добросовестно. Помнит, как на комплекс в Городище приезжал Пётр Миронович Машеров.

Вместе с мужем вырастила троих детей. Помогала воспитывать четырёх внуков, которые проводили у бабушки все каникулы и выходные. Теперь не забывают Ольгу Ивановну и правнуки, их тоже четверо.

Для Ольги Гуринович красота дороже денег, Слуцк
В сказочном домике любят отдыхать внуки, а теперь и правнуки
Казалось бы, очень много забот в деревенской жизни, но про красоту для души Ольга Ивановна никогда не забывает. Цветы всегда с ней. Сейчас в уходе за флорой помогают дочери Елена и Зоя.
Для Ольги Гуринович красота дороже денег, Слуцк
Цветы у Ольги Ивановны цветут с ранней весны до поздней осени
Вместе с ними Ольга Ивановна придумала несколько интересных цветочных композиций. В дело пошли и старый пылесос, и пластиковые бутылки, и даже сечкарня. Её, кстати, просили сдать на металлолом за деньги. Но Ольга Ивановна не отдала. И не жалеет. Красота дороже денег, считает она.
Для Ольги Гуринович красота дороже денег, Слуцк
В саду и огороде Ольги Ивановны всегда образцовый порядок
Чтобы создать мини-городок из дерева для детских игр, подключила сына Владимира. Здесь есть декоративный ручеёк через мостик, небольшая мельница и сказочный домик, где дети отдыхают после игры на жарком солнце.
Для Ольги Гуринович красота дороже денег, Слуцк
Для красоты. Тут есть и мостик через ручей, и мельница
Вот такие они — творческие сельские женщины.

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