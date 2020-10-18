Происшествия на выходных: пропажа случчанина, протесты, нарушение перемирия в Нагорном Карабахе

Одним абзацем: пропал и нашёлся житель Слуцка Грущак Максим Александрович 1981 года рождения. Он ушёл из дома на улице М. Богдановича в пятницу вечером и не вернулся. В воскресенье РОВД сообщило, что Максим Грущак найден.

Данные по COVID-19

На 18 октября в Беларуси зарегистрировано 87 тысяч 698 человек с положительным тестом на COVID-19. За сутки прирост составил 635 человек. Выздоровели и выписаны 79 тыс. 757 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 929 пациентов (плюс 4 за сутки). TUT.BY



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В Минске снова прошёл многотысячный марш протеста

В субботу и воскресенье в Минске и других городах прошли очередные акции протеста. В субботу в Минске прошли женский марш и демарш, а также студенческая акция. Были задержания. Среди прочих задержали журналистов TUT. BY, БелаПАН и Onliner, их доставили на Окрестина. В воскресенье протестные марши и небольшие акции прошли в Минске, Гродно, Бресте и некоторых других городах. На 7 вечера воскресенья правозащитники сообщали о 97-ми задержанных. В том числе задержаны журналисты. TUT.BY

В Речицком районе взорвался отопительный котёл. Мужчина получил ожоги

В субботу в деревне Яновка Речицкого района 58-летний истопник работал в школьной котельной. Из-за давления разорвался сварной шов котла. Истопник находился рядом, он получил ожоги горячей водой и травмы. Мужчину доставили в больницу. МЧС

В Светлогорске мужчина застрял в балконе

Вечером в субботу 60-летний житель Светлогорска ногами попал в щель между полом и пластиковой обшивкой балкона. Он не мог выбраться самостоятельно. Спасатели вытащили ноги мужчины с помощью специального инструмента. Медики осмотрели светлогорчанина, в госпитализации он не нуждался. МЧС

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении ещё одного перемирия

Участники военного конфликта в Нагорном Карабахе обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, вступившего в силу с полуночи 18 октября. После его объявления боевые действия снова начались. Перемирие в зоне конфликта объявляли уже дважды: сначала с 10 октября, а потом с 18 октября. Предыдущее перемирие было нарушено менее чем за час. Медуза