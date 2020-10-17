Почему женщины по-прежнему берут фамилию мужа. И откуда пошла такая традиция

Казалось бы, традиция брать фамилию мужа при вступлении в брак — это что-то патриархальное, чуть ли не допотопное. Так почему же так много западных женщин по-прежнему следуют этой традиции?

При планировании свадьбы во времена пандемии приходится учитывать множество факторов неопределенности, но для 30-летней Линдси Эванс все ясно по меньшей мере с одной вещью: «Чем ближе к дню свадьбы, тем больше я укрепляюсь в этой идее — я хочу взять фамилию мужа», — говорит калифорнийка, управляющая вместе со своим партнером медийной компанией. Они решили пожениться в июле следующего года.

В США большинство женщин, выходя замуж, берут фамилию мужа — примерно 70%. Среди британок эта цифра еще выше — около 90% (согласно исследованию 2016 года).

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И хотя эти цифры несколько ниже, чем у прошлого поколения, ясно, что обычай остается устойчивой культурной нормой во многих регионах западного мира — несмотря на наше индивидуалистическое и озабоченное проблемами гендера время.

(Согласно исследованию 2014 года, 85% россиянок берут фамилию мужа, когда выходят замуж. Ранее один из соцопросов показал, что в 2008 году 49% жителей России были уверены: женщина, выходя замуж, должна обязательно брать фамилию мужа, 27% высказались за то, что фамилию менять необязательно. — Русская служба Би-би-си)

По мнению профессора Брэдфордского университета (Великобритания) Саймона Данкана, специалиста по проблемам семейной жизни, наблюдать такое удивительно — ведь, как он считает, это идет от идеи патриархата, когда женщина, вступая в брак, становилась собственностью мужчины.

При этом интересно, что 68% женщин в США в возрасте до 30 лет называют себя феминистками. В Великобритании — около 60%.

Тем не менее, во многих странах Европы наблюдается та же тенденция (наиболее заметные исключения — Испания и Исландия, где женщины при вступлении в брак обычно сохраняют имя, полученное при рождении, а также Греция, где с 1983 года по закону женщина сохраняет свою девичью фамилию на протяжении всей жизни).

Даже в Норвегии, которая регулярно занимает высокие места в рейтингах гендерного равенства, большинство замужних женщин носит фамилию мужа.

Там, правда, примерно половина сохраняет свою девичью фамилию в качестве среднего имени, которое служит своего рода дополнительной фамилией.

«Что это — безвредная традиция или что-то прокравшееся в наш мир из прошлого?» — задается вопросом профессор Данкан, который не так давно объединил усилия с коллегами из Университета Осло и Университета Западной Англии для исследования причин такой живучести традиции.

Патриархальные традиции

Конечно, у женщин, которые хотят избавиться от своей фамилии, может существовать множество личных причин на это. Собственная фамилия может просто не нравиться или ассоциироваться с насилием в семье.

Но тщательный анализ, который уже провели ученые, помог выделить две основные причины для женатых или помолвленных пар в Британии и Норвегии.

Первая — сила патриархальной традиции (и неважно, понимают ли это сами молодожены или нет). Вторая — идеал хорошей семьи, когда общая фамилия символизирует вашу преданность друг другу и крепость уз, связывающих вас и ваших будущих детей.

Некоторые пары абсолютно некритично подходят к этому вопросу — просто потому, что так принято. Другие активно поддерживают идею принятия фамилии мужа.

«Некоторые мужчины по-прежнему настаивают на этом — своего рода эхо патриархальной традиции прошлого, — подчеркивает Данкан. — И некоторые женщины не возражают, принимая это как должное, они говорят, что мечтают стать „госпожой такой-то“, сменив свою идентичность».

Для многих пар — это часть оптимального «пакета замужества». «Это часть романтической любовной истории», — соглашается 32-летняя немка Коринна Хирш, работница сферы маркетинга, живущая сейчас в Стокгольме. В прошлом году она вышла замуж и взяла фамилию мужа.

«Накануне свадьбы мы спали в разных комнатах, потом я [по традиции] надела „что-то старое, что-то новое, что-то заимствованное и что-то голубого цвета“. Мой отец и мой муж выступили с речами, но я — нет…»

Все эти традиционные вещи, как она считает, помогли ей и ее партнеру почувствовать еще более глубокую связь, несмотря на то, что к моменту свадьбы они уже жили вместе более восьми лет.

«Хорошая семья»

Вторая основная причина, с точки зрения коллектива ученых под руководством профессора Данкана, уходит корнями в общественные представления: принятие фамилии мужа по-прежнему рассматривается социумом как знак серьезных намерений и единства.

«Мне кажется, что это помогает нам выглядеть как семья, а не как два отдельных человека», — соглашается Линдси Эванс из Калифорнии.

Согласно исследованиям Данкана, такой подход особенно свойственен женщинам с детьми, даже тем, кто поначалу не хотел брать фамилию мужа — но после рождения ребенка все поменялось.

«Мне хотелось, чтобы с моим ребенком меня связывали не только чувства, но и официальный документ», — вспоминает 36-летняя американка Джеми Берг, живущая в Осло.

Несколько лет после свадьбы она жила под своей фамилией — в основном потому, что хотела сохранить ее для профессиональной сферы. Но когда родился сын, она добавила в свой паспорт и другие документы фамилию мужа, «чтобы у нас троих была общая фамилия». Ну и кроме того, надеется она, это поможет избежать проблем, когда, например, они с ребенком захотят съездить за границу.

Данкан обнаружил и то, что родителей в этом вопросе тревожат возможные психологические трудности, с которыми их ребенок может столкнуться, узнав, что у матери и отца почему-то разные фамилии.

Правда, социологические исследования показали, что на детей это оказывает минимальное воздействие.

Игнорируя феминизм?

Мнения ученых по поводу того, как нормы смены фамилии сочетаются с борьбой за гендерное равенство, разделились.

Данкан называет то, что сейчас происходит, «довольно опасным», независимо от того, сознательно ли пара придерживается старой традиции или просто поступает «как принято».

«Это подкрепляет идею, что муж — главный. Что мужчина — глава семьи», — говорит профессор.

Профессора поддерживают такие женщины, как 33-летняя Никки Хесфорд, предпринимательница с севера Англии. Сейчас она разведена, а когда выходила замуж, отказалась брать фамилию мужа. Ее поражает, почему так мало женщин поступает так же.

«Женщины с самого начала создают прецедент [когда берут фамилию мужа], словно соглашаясь: ты более важен, чем я, ты — главный, я — второстепенна. Некоторые мне говорят: ты преувеличиваешь, это всего лишь добрая традиция, она на самом деле ничего не означает. Но я не согласна».

Однако, по мнению ирландки Хильды Берк, психотерапевта и семейного консультанта, живущей сейчас в Лондоне, женщины, отвергнувшие традицию, не должны спешить с осуждением других.

Она подчеркивает, что в соцсетях как раз поддерживается концепция «старомодной и романтической истории любви», с полноценной помолвкой, с медовым месяцем, и на женщин это влияет — несмотря на то, что у феминисток и борцов за гендерное равенство теперь тоже больше возможностей пропагандировать свои взгляды.

Кроме того, как говорит Берк, для многих женщин фамилия мужа — это практичный выбор. Например, чтобы не раздражать пожилых родственников или чтобы избежать объяснений в школе будущего ребенка. И это совсем не означает, что эти женщины имеют что-то против гендерного равенства или идей феминизма.

Ведь, в конце концов, феминизм дает женщине свободу выбора. И если она сама, без давления со стороны, решила взять фамилию мужа, это не означает, что она поддалась влиянию патриархальных норм.

Как рассказывает калифорнийка Эванс, «он никогда мне не говорил: мне нужно, чтобы ты взяла мою фамилию. Я сама так поставила вопрос. Как феминистка, я сама выбираю то решение, которое мне подходит, и при этом меня не волнуют гендерные роли».

Изменится ли что-то в будущем?

Вопрос этот вызывает горячие дискуссии среди ученых. Серьезного исследования на эту тему не было, но присутствуют признаки того, что — несмотря на медленный прогресс — и мужчины, и женщины все более открыто подходят к альтернативным вариантам.

В Великобритании опрос YouGov 2016 года, в котором участвовало более 1500 человек, показал, что 59% женщин по-прежнему хотели бы взять фамилию мужа, и 61% мужчин хотели бы того же.

На первый взгляд, цифры довольно высокие. Но они примерно на 30% ниже существующей пропорции у уже живущих в браке британцев.

Другой опрос показал, что 11% британцев в возрасте от 18 до 34 лет принимают двойные фамилии, вступая в брак. Раньше такая практика была присуща семьям из высших классов, но теперь мотиватором служит борьба за гендерное равенство, так что в тренде участвуют представители различных слоев общества.

«Мы решили, что если уж мы делим друг с другом в жизни всё, то стоит сделать общими и фамилии, — объясняет 36-летний Ник Нильссон-Бин, британец, живущий в шведском Мальмё, фамилия которого теперь двойная. — Взять нам обоим мою фамилию — это как-то архаично выглядит».

В США растет число женщин, которые делают такой же выбор — в пользу двойной фамилии.

А некоторые пары придумывают себе вообще новую общую фамилию или мужчины берут фамилию жены, хотя такие случаи пока редки.

Женщины на Западе выходят замуж все позже. В странах Европы средний возраст вступления в брак сейчас — 35 лет и старше.

В США — около 28 лет.

Исследования в Норвегии и Соединенных Штатах показывают, что чем старше, образованнее и экономически независимее женщина, тем выше вероятность того, что она сохранит свою фамилию, выйдя замуж. Впрочем, такая практика менее популярна среди более молодых женщин, среди тех, чья работа низкооплачиваемая, а также среди афроамериканок.

«У меня уже есть свой дом. Есть ученая степень, есть машина, есть много всего разного. Если мне менять фамилию, то придется менять ее везде, на всех документах, — объясняет 50-летняя Америка Назар, стоматолог из Осло, которая оставила свою девичью фамилию, когда в прошлом году вышла замуж. — Слишком много сложностей, причем совершенно ненужных, с моей точки зрения».

Другие исследователи отмечают, что с ростом влияния сообщества ЛГБТКИА, с более гибким подходом к перемене фамилии, возможно, и гетеросексуальные пары постепенно начнут перенимать новые идеи в этой сфере.

«Некоторые мои друзья-мужчины решили взять фамилию своей жены, и мне этот очень нравится», — говорит 35-летняя Верити Сешнс из английского Брайтона, взявшая фамилию своей жены Элис Мейплсден.

Однако, по ее словам, она вполне понимает пары, которым «просто нравится традиция». Или которые хотят, чтобы их генеалогическое древо выглядело проще.

Психотерапевт Берк тоже считает, что общество постепенно начнет изменять свой взгляд на традиции смены фамилий.

Однако пока женщины продолжают бороться за равную оплату труда и в результате эпидемии Covid-19 могут пострадать первыми, когда речь заходит о сокращениях, вопрос смены фамилии — не самый важный, подчеркивает она: «До него дойдет очередь, когда равенство будет достигнуто в остальном».

Впрочем, такие поклонницы традиции, как, например, Коринна Хирш, надеются, что традиция брать фамилию мужа не умрет никогда. «Хорошо, если такое будет продолжаться, но только без принуждения», — говорит она.