Пропал житель Слуцка. За информацию милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение

Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение Грущака Максима Александровича, 1981 года рождения, жителя Слуцка.



В пятницу, 16 октября, около 20.00 он ушёл из дома № 37 по улице М. Богдановича в Слуцке. После чего до настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД. Приметы: рост около 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, лоб высокий прямой, имеется лобное облысение, волосы тёмно-русые, стрижка короткая, глаза серые.

Был одет: тёмная байка с капюшоном (окантовка капюшона оранжевого цвета), тёмные спортивные брюки с боковыми накладными карманами в районе бёдер, тёмные кроссовки.

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РОВД проcит лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Максима Грущака, сообщить в органы внутренних дел по номерам телефонов: (8 1 795) 6 26 62, мобильный (8 033) 604 55 18, (8 029) 605 42 46.