Не бывает «немолочных» женщин. Педиатр ответила на вопросы о грудном вскармливании

О грудном вскармливании сейчас говорят много. С каждым годом выходит специализированная литература, ролики-советы в интернете и даже появилась профессия, связанная с вопросом лактации — консультант по грудному вскармливанию. И тем не менее многие женщины сталкиваются с тем, что не могут найти компетентные ответы на волнующие их вопросы. Портал Ребёнок. BYих врачу-педиатру первой категории Наталии Стрижаковой.

Что такое ГВ и ИВ?

Существует 2 способа кормления новорождённого. Грудное вскармливание (ГВ) — это кормление ребёнка грудным молоком женщины. Это понятие включает вскармливание грудным молоком собственного или чужого ребёнка из груди, а также сцеженным своим или донорским грудным молоком.

Искусственное вскармливание (ИВ) — это вскармливание ребёнка заменителями грудного молока, адаптированными смесями. В нашей стране представлены смеси на основе коровьего и козьего молока. Если по каким-то причинам мама докармливает своего ребёнка смесью, это также считается грудным вскармливанием. Смешанное вскармливание — это скорее народное, чем врачебное понятие.

Что вам нужно знать о грудном вскармливании

— Если ребёнок на грудном вскармливании, как понять, что он наелся? Как долго стоит кормить ребёнка грудью, чтобы это имело смысл именно как приём пищи, а не как привычка для успокаивания?

— Непосредственно для кормления достаточно 20−30 минут. Но маленькие дети могут часами висеть на груди, просто им так спокойнее. Это совсем не означает, что малышам не хватает молока. Новорождённым важно чувствовать тепло, запах мамы и знать, что они находятся в безопасности. Кроме того, у малышей очень сильно выражен сосательный рефлекс, который они стремятся удовлетворить.

Главный признак того, что ребёнку хватает молока — это набор веса. Если ребенок набирает минимум по 600−800 граммов в первые месяцы, значит, пищи ему достаточно и в докорме смесью он не нуждается.

— Нужно ли допаивать ребёнка водой, если он на ГВ?

— На грудном вскармливании ребёнка не нужно допаивать водой. Исключительная ситуация — очень жаркая погода, но и в таком случае лучше чаще прикладывать малыша к груди, чем давать воду. Если же вы всё-таки хотите напоить ребёнка водой, то грудному малышу достаточно 50−100 миллилитров жидкости в сутки. С каждым месяцем взросления к этому объёму можно добавлять 20−50 миллилитров.

— Нужно ли маме придерживаться специальной диеты, если она кормит грудью?

— Самая главная диета для мамы — разнообразное и сбалансированное и правильное питание. Специфических условий, как правило, придерживаться не нужно. Но в первый месяц всё же стоит ограничить в своём рационе заведомо аллергенные продукты: например, цитрусовые, шоколад, орехи, цельное и свежее молоко, красную рыбу. Затем их нужно постепенно вводить в рацион, но не все одновременно, а один-два продукта в неделю. В это время важно следить, чтобы у ребёнка не появилась аллергия.

— Влияют ли плоские соски на захват груди? Нужно ли пользоваться накладками?

— При правильном прикладывании ребёнка к груди малыш должен захватить не сосок, как думают многие, а ареолу. Далее при помощи мышц лица, языка создаётся необходимый вакуум — и малыш сосёт молоко. Сосок же в этом случае упирается не в твёрдое нёбо, как соска в бутылке, а в мягкое. Поэтому вытянутость соска не сильно влияет на процесс питания ребёнка. Накладки нужно использовать в том случае, если на соске есть трещины и травмы.

— Какие витамины и минералы необходимы маме во время ГВ, чтобы молоко было полезным? Нужно ли принимать витаминно-минеральный комплекс?

— Организм женщины устроен таким образом, что состав молока подбирается индивидуально по потребностям малыша. При этом, согласно исследованиям российских учёных, примерно 70−80% беременных и кормящих женщин не хватает витаминов, поэтому для них разработаны специальные витаминно-минеральные комплексы.

Дефицит витаминов во многом зависит от рациона кормящей женщины. Если мама питается хорошо и разнообразно, то для поддержания своего общего состояния ей могут понадобиться лишь препараты йода, витамин D, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Важно при этом понимать, что витамин D нужно давать ребёнку отдельно, ведь в дневной порции грудного молока содержится всего 100 МЕ, тогда как любому человеку в сутки необходимо 500 МЕ. Омега-3 и Омега-6 ребёнок будет получать из грудного молока. Но все препараты женщина должна принимать только по назначению врача.

— Нужно ли при мастите сцеживать молоко? Возможно ли в этой ситуации сохранить ГВ?

— Важно уметь различать понятия «мастит» и «застой протока».

Мастит — это воспалительное поражение молочной железы, протекающее в острой или хронической форме. При этом состоянии женщина обязательно должна обратиться к врачу. В большинстве случаев мастит сопровождается терапией с применением антибиотиков, при которой грудное вскармливание допускается не всегда.

Сохранить ГВ при мастите возможно, если женщине своевременно оказана медицинская помощь. Чтобы молоко прибывало, грудь нужно постоянно сцеживать, либо прикладывать малыша ко второй — здоровой — груди.

При застое молока в протоке женщина будет испытывать дискомфорт в груди, чувствовать уплотнение, болезненность, также может подняться температура. Но при этом состоянии кормить грудью не только можно, а просто необходимо. Прикладывать малыша нужно как можно чаще. Его подбородок должен быть направлен на тот сектор молочной железы, где есть проблема. Если же «расцедить» уплотнение не получается своими силами, нужно обратиться к доктору или акушерке.

— Нужно ли создавать банк молока? Как это сделать? Не будет ли после этого гиперлактации?

— Вопрос о создании банка молока каждая мама решает самостоятельно. Он даёт возможность кормить ребёнка грудным молоком в ситуации, когда мамы нет рядом.

Для сохранения молока продаются специальные пакеты для заморозки. Наливаете в них грудное молоко, охлаждаете сначала в холодильнике, а затем перекладывайте в морозильную камеру. На каждом пакете обязательно нужно ставить дату, когда оно было заморожено. Такое молоко хранится до трёх-четырёх месяцев. Размораживать его нужно в обратном порядке. Сначала перекладываете в холодильник, чтобы молоко растаяло, затем подогреваете на водяной бане до 36−37°С. После этого молоко можно давать малышу.

Гиперлактация напрямую связана с чрезмерной выработкой гормона пролактина. При ГВ организм вырабатывает столько молока, сколько высасывает малыш. Если вы прибавляете к этому сцеживание, молока будет прибывать больше. Впоследствии, когда установится режим питания, ситуация, как правило, нормализуется.

— Нужно ли сцеживать молоко и как правильно это делать?

— Молоко вырабатывается постоянно, поэтому иногда оно может капать или стекать струйкой. Чтобы не пачкать бельё, можно воспользоваться специальными прокладками для груди. Если вы не создаёте банк молока, сцеживать его не нужно. Но в случае, если вы всё-таки решили сделать запасы, сцедить молоко можно ручным или электрическим молокоотсосом, а также вручную. — Влияет ли размер груди на способность кормить ребёнка грудью?

— Размер никак не отражается на способности кормить малыша грудью. На это влияют только гормональный фон и желание мамы. Не бывает «немолочных» женщин. Если мама хочет кормить грудью и нет противопоказаний для ГВ, то она может спокойно это делать.

При этом если у женщины изначально небольшая грудь, то во время ГВ она может увеличиться на два-четыре размера. Это абсолютно нормально и связано в первую очередь с активной работой молочной железы.

— В первые два дня вырабатывается молозиво. Нужно ли при этом докармливать смесью, пока не пришло молоко?

— В первые двое суток ребёнку достаточно того объёма молозива, что вырабатывает молочная железа. Докорм уместен, если молозива нет вообще или очень мало.

— Как долго нужно кормить ребёнка грудью?

— Самый важный период грудного вскармливания — первые шесть-двенадцать месяцев. За это время устанавливается микробиота кишечника, мамины антитела помогают защитить малыша от простудных и инфекционных заболеваний, укрепляется психологическая связь «мама-малыш». Оптимально кормить грудью до годовалого возраста, но в медицинской практике есть случаи, когда ГВ продолжалось до пяти лет.

Важно знать, что ГВ нельзя завершать во время болезни и перед вакцинацией ребёнка.

— Как правильно завершить ГВ?

— Чтобы завершить ГВ, женщине нужно просто перестать давать ребёнку грудь. Для снятия напряжения в груди молоко можно понемногу сцеживать. Чем меньше молока будет уходить, тем меньше будет и прибывать. Также завершить ГВ можно медикаментозно: есть препараты, подавляющие лактацию.









