Эхо недели: «минирование» милиции, «марафет» в районе, напряжённая ситуация с коронавирусом

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На этой неделе случчане выражали соболезнования семье и коллегам умершего заведующего магазином «Строймаркет». Из-за коронавируса ученики трёх сельских школ пошли на самоизоляцию. В РОВД прошёл суд по жалобе группы случчан на решение Совета депутатов. В районе стали ждать возможного приезда «высоких гостей».

Политика

В прошлые выходные в Беларуси жёстко разгоняли протесты, применяли гранаты, водомёты, дубинки. Есть пострадавшие. Задержано, по данным правозащитников, более 500 человек, в том числе — 30 журналистов. Милиция заявила, что готова применить и боевое оружие.

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В Слуцке в понедельник и вторник прошёл суд по жалобе 97-ми случчан. Они жаловались на решение Слуцкого районного совета депутатов, который отказался проводить собрание по отзыву депутата Валентины Ражанец.

Как проходил суд по жалобе жителей Слуцка по поводу отзыва депутата Ражанец. Репортаж
Заявители жалобы у здания Слуцкого РОВД. Фото: Олеся Белая
Один случчанин спросил у властей, как можно в сложившейся политической ситуации вешать бельё, сажать цветы, красить скамейки, а также как различить милиционера, если он без опознавательных знаков. Вот, что ему ответили.

«Кур'ер» продолжил публиковать послания, которые случчане перед выборами оставляли будущему президенту Беларуси. Вот 2-я часть. А вот — 3-я часть посланий.

Президент Кыргызстана заявил, что уходит в отставку, потому что не хочет «остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан».

Коронавирус

В средней школе в деревне Селище выявили заболевших коронавирусом работников. Много детей пошли на самоизоляцию как контакты первого уровня. Затем стало известно, что в школах в Козловичах и Вежах происходит то же самое.

Сельскую больницу в Гольчичах отвели для пожилых больных с коронавирусом. Главный санитарный врач Слуцкого района сказал, что ситуация по коронавирусу остаётся напряжённой.

Если к вам должны были приехать за анализом на коронавирус, но не приезжают, вот, что надо делать.

Происшествия

В понедельник 12 октября кто-то позвонил на 101 и сообщил, что в Слуцком РОВД якобы находится взрывное устройство. Звонивший не назвался, номер его не определился. В Слуцк приехала сапёрная бригада из Минска, все сотрудники РОВД покинули здание. Сообщение оказалось ложным. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Слуцкий РОВД по Уласовца, 12 заминирован! Такой звонок поступил сегодня в РОЧС
Фотографии: Олеся Белая
Во вторник 13 октября на железной дороге в Некрашах под Слуцком случилась утечка соляной кислоты из вагона-цистерны. Спасатели устранили аварию, никто не пострадал, но почти на полтора часа пришлось задержать пассажирские поезда.
На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео
Фото: МЧС
В четверг 15 октября в Слуцком районе около деревни Вежи заблудился пожилой мужчина. Он утром пошёл в лес за клюквой, а обратно вовремя не вернулся. Уже ближе к ночи пенсионера нашли спасатели.

В Беларуси прогремела новость о том, что в Пинске 12-летняя школьница напала с ножом на двух одноклассниц.

Люди

Случчанин Игорь Бабешко жил в городе и работал на заводах на ответственных должностях. А потом переехал на глухой хутор и стал разводить овец. Почитайте, как ему теперь живётся.

Бизнес на селе: как механик стал овцеводом, Слуцк

Случчанин Константин с женой Наталией выращивают до 10 тысяч саженцев плодовых деревьев каждый год. Константин рассказал о своём любимом деле.

«Костя из Замостья». Случчанин бросил спорт и сделал бизнес на саженцах
Фотографии: Александр Шелехов
В ночь с 10 на 11 октября покинул нас Сергей Тисецкий, заведующий магазином «Строймаркет» в Слуцке. Коллеги и знакомые отзываются о нём, как об очень хорошем человеке. Вот, какие добрые слова в память о Сергее Юрьевиче сказала его коллега Яна Альховик.
«Он выстроил рельсы, по которым мы будем двигаться дальше». Ушёл из жизни заведующий «Строймаркета» в Слуцке
Сергей Тисецкий, заведующий магазином «Строймаркет» и управляющий ТЦ «Европарк». Фото: Алесь Достанко

В городе и районе

Осень выдалась тёплой, и отопление в Слуцке стали включать только на этой неделе. В понедельник 12 октября начали отапливать школы и детские сады, а с четверга 15 октября запустили отопление в жилых домах.

Для тех, кто сам отапливает свой дом, может быть интересной наша публикация про цены на дрова, брёвна и торф.

В некоторых деревнях на этой неделе начали благоустраивать территорию, ремонтировать и даже асфальтировать дорожное покрытие. Появилась информация, что там ждут «высоких гостей». «Кур'ер» съездил и сделал репортаж о том, что там происходит.

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

«Радугу» на «Сахарном» станут строить только в следующем году. Строить в этом году мешают несколько факторов, в том числе и пандемия.

Благоустройство набережной в Слуцке продолжается за мостиком возле 1-й гимназии. Там делают аллею с валуном.

Почитать и посмотреть

В прошлые выходные несколько слуцких пар поженились. Посмотрите, какие они красивые и почитайте истории их знакомства.

Молодожёны-2020. День рождения семьи — 10 октября, Слуцк

А ещё обязательно посмотрите, какие красивые картины создаёт редактор нашего женского журнала «Лампа». Их даже отобрали на выставку в Минске!

Посмотрите на работы случчанки Алисы Листапад, которая участвует в минской выставке

Если эти приятные фото недостаточно подняли вам настроение, есть ещё одно народное средство — смех. Почитайте историю, как врач прописал беременной случчанке лопух, капусту и любовь мужа.

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