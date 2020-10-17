Эхо недели: «минирование» милиции, «марафет» в районе, напряжённая ситуация с коронавирусом

На этой неделе случчане выражали соболезнования семье и коллегам умершего заведующего магазином «Строймаркет». Из-за коронавируса ученики трёх сельских школ пошли на самоизоляцию. В РОВД прошёл суд по жалобе группы случчан на решение Совета депутатов. В районе стали ждать возможного приезда «высоких гостей».

Политика

В прошлые выходные в Беларуси жёстко разгоняли протесты, применяли гранаты, водомёты, дубинки. Есть пострадавшие. Задержано, по данным правозащитников, более 500 человек, в том числе — 30 журналистов. Милиция заявила, что готова применить и боевое оружие.

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В Слуцке в понедельник и вторник прошёл суд по жалобе 97-ми случчан. Они жаловались на решение Слуцкого районного совета депутатов, который отказался проводить собрание по отзыву депутата Валентины Ражанец. Один случчанин спросил у властей, как можно в сложившейся политической ситуации вешать бельё, сажать цветы, красить скамейки, а также как различить милиционера, если он без опознавательных знаков. Вот, что ему ответили.

«Кур'ер» продолжил публиковать послания, которые случчане перед выборами оставляли будущему президенту Беларуси. Вот 2-я часть. А вот — 3-я часть посланий.

Президент Кыргызстана заявил, что уходит в отставку, потому что не хочет «остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан».

Коронавирус

В средней школе в деревне Селище выявили заболевших коронавирусом работников. Много детей пошли на самоизоляцию как контакты первого уровня. Затем стало известно, что в школах в Козловичах и Вежах происходит то же самое.

Сельскую больницу в Гольчичах отвели для пожилых больных с коронавирусом. Главный санитарный врач Слуцкого района сказал, что ситуация по коронавирусу остаётся напряжённой.

Если к вам должны были приехать за анализом на коронавирус, но не приезжают, вот, что надо делать.

Происшествия

В понедельник 12 октября кто-то позвонил на 101 и сообщил, что в Слуцком РОВД якобы находится взрывное устройство. Звонивший не назвался, номер его не определился. В Слуцк приехала сапёрная бригада из Минска, все сотрудники РОВД покинули здание. Сообщение оказалось ложным. По этому факту возбуждено уголовное дело. Во вторник 13 октября на железной дороге в Некрашах под Слуцком случилась утечка соляной кислоты из вагона-цистерны. Спасатели устранили аварию, никто не пострадал, но почти на полтора часа пришлось задержать пассажирские поезда. В четверг 15 октября в Слуцком районе около деревни Вежи заблудился пожилой мужчина. Он утром пошёл в лес за клюквой, а обратно вовремя не вернулся. Уже ближе к ночи пенсионера нашли спасатели.

В Беларуси прогремела новость о том, что в Пинске 12-летняя школьница напала с ножом на двух одноклассниц.

Люди

Случчанин Игорь Бабешко жил в городе и работал на заводах на ответственных должностях. А потом переехал на глухой хутор и стал разводить овец. Почитайте, как ему теперь живётся.

Случчанин Константин с женой Наталией выращивают до 10 тысяч саженцев плодовых деревьев каждый год. Константин рассказал о своём любимом деле. В ночь с 10 на 11 октября покинул нас Сергей Тисецкий, заведующий магазином «Строймаркет» в Слуцке. Коллеги и знакомые отзываются о нём, как об очень хорошем человеке. Вот, какие добрые слова в память о Сергее Юрьевиче сказала его коллега Яна Альховик.

В городе и районе

Осень выдалась тёплой, и отопление в Слуцке стали включать только на этой неделе. В понедельник 12 октября начали отапливать школы и детские сады, а с четверга 15 октября запустили отопление в жилых домах.

Для тех, кто сам отапливает свой дом, может быть интересной наша публикация про цены на дрова, брёвна и торф.

В некоторых деревнях на этой неделе начали благоустраивать территорию, ремонтировать и даже асфальтировать дорожное покрытие. Появилась информация, что там ждут «высоких гостей». «Кур'ер» съездил и сделал репортаж о том, что там происходит.

«Радугу» на «Сахарном» станут строить только в следующем году. Строить в этом году мешают несколько факторов, в том числе и пандемия.

Благоустройство набережной в Слуцке продолжается за мостиком возле 1-й гимназии. Там делают аллею с валуном.

Почитать и посмотреть

В прошлые выходные несколько слуцких пар поженились. Посмотрите, какие они красивые и почитайте истории их знакомства.

А ещё обязательно посмотрите, какие красивые картины создаёт редактор нашего женского журнала «Лампа». Их даже отобрали на выставку в Минске!

Если эти приятные фото недостаточно подняли вам настроение, есть ещё одно народное средство — смех. Почитайте историю, как врач прописал беременной случчанке лопух, капусту и любовь мужа.