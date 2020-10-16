Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.



Где и когда отключат свет

19 октября с 8.00 до 17.00 по адресам:

ул. Толстого № 8−26 (чётные), № 1, 7−11;

ул. Комсомольская № 2−8 (чётные), 6/3, 6/4, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3;

1 пер. Толстого № 1, 2.

22 октября с 8.00 до 17.00 по адресу:

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ул. Ленина № 89−113 (нечётные).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.