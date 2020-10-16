В Слуцке уже почти год работает студия красоты G&M, где можно не только подстричься, но и заплести необычные зизи-косы, нарастить ресницы, оформить брови и многое другое.

В студии работают 4 сертифицированных мастера:

Мастер Дарья. 1,5 года опыта работы в наращивании

Мастер Виктория. 8 месяцев опыта работы в наращивании

Мастер Анастасия. 2 месяца опыта работы в наращивании

Парикмахер Ирина. 8 лет опыта в парикмахерском деле

Услуги студии:

мужские и женские стрижки,

свадебные и вечерние причёски,

сложное окрашивание волос,

наращивание ресниц,

моделирование и окрашивание бровей,

свадебный и вечерний макияж,

брейдер, косы зизи.

У студии есть накопительные карты для клиента. На пятое посещение — скидка 20%, на десятое посещение — 40%.

Адрес: улица Жукова, 11 (возле гимназии № 2), 2-й этаж, кабинет № 5.

Instagram: instagram.com/studiogim_slutsk

Вконтакте: vk.com/id32691593

Телефон: 8025 779 28 50

Физ. лицо Гусева Д. О. КВ1 277 285







