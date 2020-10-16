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Студия красоты G&M

Lampa
Lampa
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В Слуцке уже почти год работает студия красоты G&M, где можно не только подстричься, но и заплести необычные зизи-косы, нарастить ресницы, оформить брови и многое другое.

В студии работают 4 сертифицированных мастера:

  • Мастер Дарья. 1,5 года опыта работы в наращивании
  • Мастер Виктория. 8 месяцев опыта работы в наращивании
  • Мастер Анастасия. 2 месяца опыта работы в наращивании
  • Парикмахер Ирина. 8 лет опыта в парикмахерском деле

Услуги студии:

  • мужские и женские стрижки,
  • свадебные и вечерние причёски,
  • сложное окрашивание волос,
  • наращивание ресниц,
  • моделирование и окрашивание бровей,
  • свадебный и вечерний макияж,
  • брейдер, косы зизи.

У студии есть накопительные карты для клиента. На пятое посещение — скидка 20%, на десятое посещение — 40%.

Адрес: улица Жукова, 11 (возле гимназии № 2), 2-й этаж, кабинет № 5.

Instagram: instagram.com/studiogim_slutsk

Вконтакте: vk.com/id32691593

Телефон: 8025 779 28 50

Физ. лицо Гусева Д. О. КВ1 277 285




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По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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