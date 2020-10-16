Студия красоты G&M

В студии работают 4 сертифицированных мастера:
- Мастер Дарья. 1,5 года опыта работы в наращивании
- Мастер Виктория. 8 месяцев опыта работы в наращивании
- Мастер Анастасия. 2 месяца опыта работы в наращивании
- Парикмахер Ирина. 8 лет опыта в парикмахерском деле
Услуги студии:
- мужские и женские стрижки,
- свадебные и вечерние причёски,
- сложное окрашивание волос,
- наращивание ресниц,
- моделирование и окрашивание бровей,
- свадебный и вечерний макияж,
- брейдер, косы зизи.
У студии есть накопительные карты для клиента. На пятое посещение — скидка 20%, на десятое посещение — 40%.
Адрес: улица Жукова, 11 (возле гимназии № 2), 2-й этаж, кабинет № 5.
Instagram: instagram.com/studiogim_slutsk
Вконтакте: vk.com/id32691593
Телефон: 8025 779 28 50
Физ. лицо Гусева Д. О. КВ1 277 285
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