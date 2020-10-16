Сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день хлеба. «Кур'ер» вспомнил о некоторых фактах из истории хлебопечения в Слуцке.
Факт 1. До войны две слуцкие хлебопекарни выпекали около 20 тонн хлебобулочных изделий. Этого вполне хватало случчанам. Для сравнения: сейчас Слуцкий хлебозавод производит в сутки до 38 тонн хлебобулочных изделий.
Факт 2. В течение десяти послевоенных лет хлеб для случчан пекли в помещениях бывшего Троицкого монастыря (ул. Виленская, район медколледжа).
Факт 3. После войны хлеб в Слуцке выдавался по карточкам. В списках получателей значились 7912 человек. Отменили хлебные карточки только в декабре 1947 года.
Факт 4. В послевоенное время из-за нехватки муки при выпечке в хлеб добавлялся картофель.
Факт 5. Строить хлебозавод в Слуцке начали только в июле 1952 года, когда растущему городу грозил реальный дефицит хлеба.
«Кур'ер» поздравляет коллектив Слуцкого хлебозавода с праздником! Ваш усердный труд дарит нам главную пищу на стол — хлеб. Хотим пожелать вам благополучия, крепкого здоровья и удачи! Пусть работа приносит только радость, чтобы слуцкий хлеб всегда оставался самым вкусным!
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