Сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день хлеба. «Кур'ер» вспомнил о некоторых фактах из истории хлебопечения в Слуцке.



Факт 1. До войны две слуцкие хлебопекарни выпекали около 20 тонн хлебобулочных изделий. Этого вполне хватало случчанам. Для сравнения: сейчас Слуцкий хлебозавод производит в сутки до 38 тонн хлебобулочных изделий.

Факт 2. В течение десяти послевоенных лет хлеб для случчан пекли в помещениях бывшего Троицкого монастыря (ул. Виленская, район медколледжа).

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Факт 3. После войны хлеб в Слуцке выдавался по карточкам. В списках получателей значились 7912 человек. Отменили хлебные карточки только в декабре 1947 года.

Факт 4. В послевоенное время из-за нехватки муки при выпечке в хлеб добавлялся картофель.

Факт 5. Строить хлебозавод в Слуцке начали только в июле 1952 года, когда растущему городу грозил реальный дефицит хлеба.