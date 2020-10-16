В пятницу, 16 октября, состоялся матч 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК «Минск».

В первом тайме хозяева поля открыли счёт на 25-ой минуте встречи благодаря автоголу Александра Васильева (полузащитника «Минска»). Егор Семёнов (полузащитник «Слуцка») исполнял стандарт с углового флажка, после его подачи, в штрафной площади, неаккуратно в мяч сыграл игрок «Минска». В результате чего снаряд от своего же игрока полетел в ворота. Больше забитых голов в первом тайме не было, 1:0 в пользу «Слуцка».

Во втором тайме гости восстановили паритет в матче ближе к концовке встречи. 85-ая минута матча стала счастливой для игроков «Минска». С пенальти точным ударом отличился украинский хавбек «Минска» Александр Васильев, который, в первом тайме, забил в свои ворота. На 90-ой минуте матча, также с пенальти, отличился полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов. После удачно исполненного одиннадцатиметрового удара игроком «Слуцка» счёт остался неизменным. 2:1, случчане вырвали победу на последних минутах матча.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» поднялся с четырнадцатого места на тринадцатое. У случчан теперь 24 очко в активе. Отрыв от команды, находящейся на двенадцатой строчке (ФК «Славия», Мозырь), составляет четыре очка. Напомним, что у «Слуцка» есть ещё две игры в запасе против брестского «Динамо» и против столичного «Энергетика-БГУ».

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 2.08 — в матче не сыграл.