Студентов в Беларуси будут лишать стипендии за 10 пропусков в месяц

Постановление Министерства образования и Министерства финансов, которое меняет правила выплаты стипендий студентам, опубликовано 16 октября. Хотя оно было подписано ещё 21 сентября.

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

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По изменениям инструкции теперь на стипендию будут влиять не только положительные оценки. Обучающиеся также должны не допустить «более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендии».

Те же, кто пропустил 10 занятий без уважительной причины, будут лишены стипендии на один месяц. Списки студентов представляют деканы факультетов, заведующие отделениями (при отсутствии заведующих отделениями — заместителями директора по основной деятельности) руководителю учреждения образования в течение 5 рабочих дней со дня начала текущего месяца.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.