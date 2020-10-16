В Слуцком РОВД провели экскурсию для учащихся старших и выпускных классов кадетского училища. Фото

В преддверии вступительной кампании-2020 Слуцкий РОВД провёл день открытых дверей. На мероприятие пригласили учащихся старших и выпускных классов кадетского училища.

Кадетам продемонстрировали помещения РОВД (в том числе тир, спортзал), ГАИ, уголовно-исполнительной инспекции, вытрезвителя.

Реклама

Особый интерес у учащихся вызвала техника, имеющаяся в милиции. Например, автозак и патрульные авто Госавтоинспекции.

Также ребятам показали средства индивидуальной защиты и активной обороны, находящиеся на вооружении у сотрудников милиции.

Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, рассказал историю возникновения и развития отдела в нашем городе, привёл яркие примеры мужества и героизма бывших и действующих сотрудников органов внутренних дел. Кроме этого, он разъяснил структурное устройство РОВД и задачи, выполняемые каждым подразделением.

В ТЕМУ. Слуцкому абитуриенту на заметку. Если хочешь стать милиционером

Фотографии: Слуцкий РОВД для kurjer.info