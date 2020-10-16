В Беларуси в сентябре больше всего подорожали огурцы и помидоры, подешевели морковь и яблоки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Свежие помидоры подорожали на 31,49%, огурцы — на 23,98%, бананы — на 10,75%. Поднялась в цене на 6,92% живая рыба, на 6,58% - икра лососевых. Дешевле на 28,96% стала морковь, на 14,87% - яблоки, на 11,84% - картофель. Репчатый лук стал дешевле на 11,76%, свёкла — на 11,59%

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В целом овощи стали дороже на 3,33%, фрукты дешевле на 2,34%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,52%.

Обеды в столовой стали дешевле на 1,53%. В ресторане и кафе поднялись в цене на 0,62%, фастфуд — на 1,62%.

Табачные изделия подорожали на 0,24%, алкогольные напитки — на 0,48%.

Непродовольственные товары в сентябре стали дороже на 1,97%. Одежда подорожала на 2%, обувь — на 5,31%, мебель — на 3,46%, электротовары — на 2,5%, стройматериалы — на 1,51%. Медикаменты поднялись в цене на 0,95%, ювелирные изделия — на 3,38%.

Стоимость услуг повысилась на 0,38%. Заметно подешевели услуги дошкольных учреждений — на 8,71%. В то же время стоимость обучения на IT-курсах выросла на 8,28%, занятия на курсах по танцам, пению, актёрскому мастерству, кройке и шитью подорожали на 5,44%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,9%.