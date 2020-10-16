Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке в середине октября. Кому обещают платить 2000 рублей

«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 16 октября. Заработная плата от 600 и до 2000 рублей.



2000 рублей

Водитель-международник (стажёр)

Образование: профессионально-техническое.

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Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы водителем по D или С;

удостоверение водителя-международника;

чип цифрового тахографа.

Наниматель: ООО «Ратипа».

От 1050 рублей

Заместитель начальника отдела регионального отдела контроля автомобильного транспорта в г. Слуцк

Образование: Высшее техническое или юридическое образование (БНТУ, БАТУ, БГУ предпочтительно).

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы: от 1 года до 3 лет.

Наниматель: Транспортная инспекция.

От 1000 рублей

Машинист автогрейдера

Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

5−6 разряд

Наниматель: ДЭУ № 64.

от 1000 до 1500 рублей

Кровельщик по стропильной и фальцевой кровле

Образование: не указано, главное — опыт работы.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы;

ответственное отношение к работе.

Наниматель: ООО «Метры здесь».

от 1000 до 1200 рублей

Водитель Яндекс. Такси на личном авто

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

стаж вождения от 2-х лет;

действующая медсправка;

автомобиль от 2005 г.

Наниматель: ООО «Голден Лэнд групп».

От 900 рублей

Специалист по экспресс-кредитованию, г. Слуцк

Образование: не важно.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

высшее или среднее специальное законченное профильное образование;

рассматриваются в том числе студенты выпускных курсов;

уверенный пользователь ПК (MS Office) и оргтехники;

ориентация на клиента, высокая работоспособность.

Наниматель: ЗАО Банк ВТБ

От 900 рублей

Заведующий столовой

Образование: высшее образование по направлениям «Экономика»,

«Управление», «Общественное питание».

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет.

Наниматель: «Военсервис» г. Слуцк.

От 800 рублей

Водитель автомобиля

Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

• квалификационный разряд — пятый;

• график работы — односменный.

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 650 до 1200 рублей

Продавец-консультант

Образование: общее среднее, высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

позитивность, энергичность, самостоятельность;

желание заработать;

коммуникабельность, умение установить контакт с любым покупателем;

хорошее настроение и улыбка обязательны;

опыт работы желателен (возможно, и не в сфере торговли).

Наниматель: ЗАО «Пятый элемент»

От 600 рублей

Электрогазосварщик

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы: от 1 года.

Наниматель: Филиал «ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат».