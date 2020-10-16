Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке в середине октября. Кому обещают платить 2000 рублей

«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 16 октября. Заработная плата от 600 и до 2000 рублей.
2000 рублей
Водитель-международник (стажёр)
Образование: профессионально-техническое.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы водителем по D или С;
- удостоверение водителя-международника;
- чип цифрового тахографа.
Наниматель: ООО «Ратипа».
От 1050 рублей
Заместитель начальника отдела регионального отдела контроля автомобильного транспорта в г. Слуцк
Образование: Высшее техническое или юридическое образование (БНТУ, БАТУ, БГУ предпочтительно).
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы: от 1 года до 3 лет.
Наниматель: Транспортная инспекция.
От 1000 рублей
Машинист автогрейдера
Образование: общее среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- 5−6 разряд
Наниматель: ДЭУ № 64.
от 1000 до 1500 рублей
Кровельщик по стропильной и фальцевой кровле
Образование: не указано, главное — опыт работы.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы;
- ответственное отношение к работе.
Наниматель: ООО «Метры здесь».
от 1000 до 1200 рублей
Водитель Яндекс. Такси на личном авто
Образование: среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- стаж вождения от 2-х лет;
- действующая медсправка;
- автомобиль от 2005 г.
Наниматель: ООО «Голден Лэнд групп».
От 900 рублей
Специалист по экспресс-кредитованию, г. Слуцк
Образование: не важно.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- высшее или среднее специальное законченное профильное образование;
- рассматриваются в том числе студенты выпускных курсов;
- уверенный пользователь ПК (MS Office) и оргтехники;
- ориентация на клиента, высокая работоспособность.
Наниматель: ЗАО Банк ВТБ
От 900 рублей
Заведующий столовой
Образование: высшее образование по направлениям «Экономика»,
«Управление», «Общественное питание».
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет.
Наниматель: «Военсервис» г. Слуцк.
От 800 рублей
Водитель автомобиля
Образование: общее среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
• квалификационный разряд — пятый;
• график работы — односменный.
Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
От 650 до 1200 рублей
Продавец-консультант
Образование: общее среднее, высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- позитивность, энергичность, самостоятельность;
- желание заработать;
- коммуникабельность, умение установить контакт с любым покупателем;
- хорошее настроение и улыбка обязательны;
- опыт работы желателен (возможно, и не в сфере торговли).
Наниматель: ЗАО «Пятый элемент»
От 600 рублей
Электрогазосварщик
Образование: среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы: от 1 года.
Наниматель: Филиал «ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
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