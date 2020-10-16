В Слуцком районе пенсионер пошёл за клюквой и заблудился. В поисках помог мобильный телефон (+ фото)

В четверг, 15 октября, в 16.30 в службу «101» поступило сообщение, что около деревни Вежи заблудился пожилой мужчина. На место сразу выехали спасатели.

Оказалось, что около 10 утра житель деревни Забелы ушёл в лес за клюквой и заблудился. Хорошо, что у него был с собой мобильный телефон, и спасатели могли с ним связаться.

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Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

В поисково-спасательной операции были задействованы работники МЧС и РОВД, а также сотрудники Республиканского отряда специального назначения МЧС Беларуси. Спасатели нашли пенсионера в 22.25. С ним поддерживалась связь по телефону — работники МЧС давали ему рекомендации, которые он выполнял. Медицинская помощь заблудившемуся не понадобилась. Всего в поисках были задействованы 7 единиц техники и 17 спасателей и милиционеров. Мужчину нашли в 3 километрах от места входа в лес, дополнила БелТА.

«Уважаемые граждане, будьте бдительны при походе в лес. Оповестите родных и близких перед уходом — куда идёте и во сколько собираетесь вернуться. Не заходите глубоко в лес. Заряжайте телефоны. Будьте осторожны! Никакие грибы и ягоды не стоят человеческой жизни!» — предупреждают в Слуцком РОЧС.