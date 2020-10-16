Житель Слуцка встретил в центре города грибы, которые считаются деликатесом. Фото

Сегодня проходил через бывшую пойму реки Случь в районе улицы Трудовой. И по пути встретил «старых знакомых» — две семейки грибов, которые, словно фонарики, высвечивались среди серого пейзажа.



Официально их называют навозники. Тот, кто им дал это прозвище, видимо, плохо изучил биологию данных грибов, так как в основном они встречаются не на навозе, а в местах с трухлявой древесиной, опавшей листвой, богатой почвой.

Почему они знакомые? Так собираю каждый год на этом месте. И не от жадности или голода, а по причине их ароматного смака, который намного превосходит вкус шампиньонов. Кстати, в прошлый сезон ещё была и конкурентка, видать, тоже ценитель изысканных грибов. Да-да! Навозники считаются деликатесом и входят в топ-10 среди мировых национальных кухонь, а в Западной Европе их разводят в промышленном масштабе.

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Знатоки природы могут категорически возразить — нельзя собирать грибы в пределах города. Так это так. Но навозники — рекордсмены среди грибов по скорости роста, их жизнь длится буквально день-два, а потом они становятся непригодными. Поэтому эти грибы не успевают накопить в себе негатив. Впрочем, «на всякого мудреца довольно простоты»…

А вот название «навозники» хотелось бы заменить на «фонарики». И так хватает кругом серости.