«Костя из Замостья». Случчанин бросил спорт и сделал бизнес на саженцах

Давно мечтал посадить вишню под своим окном. И вот на прошлой неделе мечту осуществил — на Слуцком рынке приобрёл вишнёвый саженец сорта «Милавица» и «поселил» под окном. Почему именно «Милавица»? Дерево этого сорта формирует компактную крону — то, что нужно для маленького земельного надела.



После того как саженец оказался в земле, появилось желание познакомиться с человеком, вырастившим его. Честно скажу, привлекли душевная энергетика и природная рассудительность этого садовода. На следующий день снова отправился на рынок. Без труда нашёл вчерашнего продавца саженцев, завязался разговор. Садовода зовут Константин. Тяга к выращиванию плодовых деревьев передалась от родного деда, который жил в деревне Варковичи. Выращенные им яблоки ценились даже в Минске, куда дед возил их на подводе.

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По образованию Константин — инструктор по спорту, но вот уже 8 лет его основным занятием стало выращивание саженцев.

Главный его помощник — жена Наталия. Она учитель начальных классов в СШ № 11.

У Константина три участка под питомники — в деревнях Замостье и Покрашево и в самом Слуцке. Общая площадь — около 1 гектара. Трудно представить, но практически без постоянных помощников семейная пара выхаживает до 10 тысяч саженцев каждый год. Деревенские жители буквально восхищаются трудолюбием «молодых», хотя те уже пересекли полувековой рубеж.

Сельчане прозвали садовода «Костя из Замостья», потому что родился там.

Семейная пара выращивает более 70 различных видов и сортов плодовых саженцев и ягодников. Это яблони, груши, вишни, черешни, слива, персики, алыча. Из кустарников — смородина и крыжовник.

Константин говорит, что на слуцких землях растут хорошие сады, но некоторые сорта уходят в прошлое, их забывают. Поэтому он старается сохранить разновидности фруктовых деревьев и собирает в старых садах образцы для прививок.

Покупатели, кто уже знает или наслышан о профессиональной порядочности «Кости из Замостья», специально приходят на рынок за саженцами именно к нему. И даже делают предварительные заказы на полюбившиеся сорта.

Во время нашей беседы мимо проходил мужчина с двумя вёдрами фруктов и, приподняв одно, крикнул: «Костя, твоя груша!». Груши были на загляденье.