«Костя из Замостья». Случчанин бросил спорт и сделал бизнес на саженцах

Александр Шелехов
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Давно мечтал посадить вишню под своим окном. И вот на прошлой неделе мечту осуществил — на Слуцком рынке приобрёл вишнёвый саженец сорта «Милавица» и «поселил» под окном. Почему именно «Милавица»? Дерево этого сорта формирует компактную крону — то, что нужно для маленького земельного надела.


После того как саженец оказался в земле, появилось желание познакомиться с человеком, вырастившим его. Честно скажу, привлекли душевная энергетика и природная рассудительность этого садовода. На следующий день снова отправился на рынок. Без труда нашёл вчерашнего продавца саженцев, завязался разговор.

«Костя из Замостья». Случчанин бросил спорт и сделал бизнес на саженцах
Фотографии: Александр Шелехов
Садовода зовут Константин. Тяга к выращиванию плодовых деревьев передалась от родного деда, который жил в деревне Варковичи. Выращенные им яблоки ценились даже в Минске, куда дед возил их на подводе.

«Костя из Замостья». Случчанин бросил спорт и сделал бизнес на саженцах

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По образованию Константин — инструктор по спорту, но вот уже 8 лет его основным занятием стало выращивание саженцев.

Главный его помощник — жена Наталия. Она учитель начальных классов в СШ № 11.
У Константина три участка под питомники — в деревнях Замостье и Покрашево и в самом Слуцке. Общая площадь — около 1 гектара.

«Костя из Замостья». Случчанин бросил спорт и сделал бизнес на саженцах
Константин вместе с супругой Наталией
Трудно представить, но практически без постоянных помощников семейная пара выхаживает до 10 тысяч саженцев каждый год. Деревенские жители буквально восхищаются трудолюбием «молодых», хотя те уже пересекли полувековой рубеж.

Сельчане прозвали садовода «Костя из Замостья», потому что родился там.
Семейная пара выращивает более 70 различных видов и сортов плодовых саженцев и ягодников. Это яблони, груши, вишни, черешни, слива, персики, алыча. Из кустарников — смородина и крыжовник.

«Костя из Замостья». Случчанин бросил спорт и сделал бизнес на саженцах «Костя из Замостья». Случчанин бросил спорт и сделал бизнес на саженцах

Константин говорит, что на слуцких землях растут хорошие сады, но некоторые сорта уходят в прошлое, их забывают. Поэтому он старается сохранить разновидности фруктовых деревьев и собирает в старых садах образцы для прививок.

«Костя из Замостья». Случчанин бросил спорт и сделал бизнес на саженцах

Покупатели, кто уже знает или наслышан о профессиональной порядочности «Кости из Замостья», специально приходят на рынок за саженцами именно к нему. И даже делают предварительные заказы на полюбившиеся сорта.

«Костя из Замостья». Случчанин бросил спорт и сделал бизнес на саженцах

Во время нашей беседы мимо проходил мужчина с двумя вёдрами фруктов и, приподняв одно, крикнул: «Костя, твоя груша!». Груши были на загляденье.

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1 Авторы комментариев
metel713 Авторы недавних комментариев
metel713
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metel713

Хорошее дело. Раз люди уважают за трудолюбие и качество, честность эту семейную пару, то пожелаем им успехов в бизнесе.

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16 октября 2020 11:40