«Не хочу остаться в истории как президент, проливший кровь». Президент Кыргызстана заявил о своей отставке

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о своей отставке, сообщает пресс-служба. Жээнбеков 15 октября обратился к гражданам страны.

Он заявил, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остаётся напряжённой. По его словам, утверждение нового состава правительства не сняло напряжённости.

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«К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольётся кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он заявил, что для него мир в Кыргызстане, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе превыше всего.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», — заявил он в обращении к гражданам страны.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы — согласно официальным результатам, на них победили партии, близкие к семье президента страны Сооронбая Жээнбекова и другим влиятельным чиновникам. 5 октября сторонники оппозиции вышли на улицы — их жёстко разогнали силовики. Но уже в ночь на 6 октября оппозиционеры захватили несколько административных зданий, в том числе Белый дом. В результате ЦИК признал итоги выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку, но действующий президент от власти отказываться не стал. 9 октября Сооронбай Жээнбеков обратился к гражданам из-за ситуации в стране. Он призвал все политические силы сохранить мир и спокойствие и заявил о готовности уйти со своего поста, назвав для этого условие.