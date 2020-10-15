Стачком «Беларуськалия»: ещё один работник отказался выходить из шахты

Стачком «Беларуськалия» сообщает, что в четверг, 15 октября, после ночной смены отказался подниматься на поверхность один из работников до выполнения его требований. Мужчина трудится мастером-взрывником, выполняет работы на 4-м рудоуправлении.

По информации TUT. BY, на месте находится скорая помощь, а в шахту спустилось в том числе руководство рудника, на котором произошёл инцидент.

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По информации стачкома, в шахте остался мастер-взрывник Александр Курбан. Сообщается, что мужчина передал записку, что останется под землёй, пока не будут выполнены его требования.

На руднике, где случился инцидент, TUT. BY сообщили, что руководство из-за произошедшего находится в шахте.

КОНТЕКСТ. 10 сентября шахтёр «Беларуськалия» Юрий Корзун в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, а позже присоединился к стачечному комитету. 21 сентября после ночной смены отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований ещё один работник Олег Кудёлка.

Напомним, утром 17 августа работники «Беларуськалия» вышли на забастовку, а затем повторили это 18 августа. После этого основная масса работников вышла на работу, а часть продолжила стачку. Около 20 человек по-прежнему находятся в стачечном комитете.

11 сентября Минский областной суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии». Среди требований бастовавших работников, а также теперь у стачкома предприятия — освобождение всех политических заключённых, отставка Александра Лукашенко, проведение новых выборов.