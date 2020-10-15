Россиянка: Сколько помню, мы одевались в Беларуси «на зиму». Последние годы эта привычка круто изменилась

Я из России. Приезжая в отпуск в Беларусь уже на протяжении 30 лет, каждый год увозила с собой кучу обновок себе и подарков друзьям. Последние 3−4 года эта привычка круто изменилась.

Сколько помню, мы одевались в Беларуси «на зиму»: пуховики, дублёнки, сапоги, шапки. Всё это было качественное и доступное нам по цене. Ещё мы с семьёй увозили из Беларуси кучу деликатесов и подарков. Уже года 3−4 этого не делаем.

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Не делаем мы это не потому, что наши доходы упали, а потому, что цены в Беларуси значительно выше российских на аналогичные товары.

Теперь у нас продаётся и бельё «Милавица», и белорусский трикотаж, и ваши сладости, и мясные деликатесы. Но стоят они порой даже дешевле, чем у вас!