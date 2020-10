Как сдержать распространение коронавируса в закрытом помещении

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times c советами по борьбе с коронавирусом в связи с похолоданием и необходимостью долго находиться в помещении. Самое главное — откройте окна, купите воздушный фильтр и забудьте об ультрафиолетовом свете.



Автор: Апурва Мандавили Поскольку осеннее похолодание заставляет людей проводить больше времени в домах и офисах, а детей возвращает в классы, коронавирус может возобновиться даже в тех регионах, которые до сих пор сдерживали его распространение.

Почему? Вирус представляет большую опасность в переполненных помещениях, чем на улице. В южных штатах США, например, произошёл всплеск заболеваемости коронавирусом, когда этим летом резко поднялась температура, что заставило людей оставаться внутри помещений с гудящими кондиционерами воздуха.

«Меня немного беспокоит, что мы увидим похожую картину в северных широтах, когда наступит похолодание», — отмечает Линси Марр из Технологического института Вирджинии в городе Блэксбурге, которая изучает, как вирусы перемещаются по воздуху.

По словам доктора Марр и других исследователей, в плохо вентилируемых помещениях, таких как большинство ресторанов и баров, вирус может оставаться в воздухе в течение длительного времени и преодолевать расстояния в более чем 1,8 метра (что принято считать минимальной дистанцией между людьми, необходимой для минимизированная возможности заражения. — От автора перевода).

Например, этим летом учёные смогли обнаружить и выделить живой вирус из крошечных капелек, называемых аэрозолями, плавающих в воздухе на расстоянии почти 5 метров от инфицированного пациента, находящегося в больнице.

По словам доктора Марр, если вы не живёте с инфицированным человеком в одном доме, то защита себя дома не требует экстраординарных мер. И когда вы вынуждены выйти наружу и отправиться по своим делам, ношение маски и мытьё рук по-прежнему остаются лучшими способами защитить себя в помещении.

Стоит понимать, что страх перед риском передачи инфекции в помещении вызвал появление на рынке целого спектра дорогостоящих устройств, обещающих очистить поверхности и даже воздух от вируса. Но, как предупреждают эксперты, большинство этих продуктов являются излишними и могут даже иметь непредвиденные вредные последствия.

«Всего, что звучит слишком мудрёно и не проверено конкретными исследованиями, следует избегать, — утверждает Дельфина Фармер, атмосферный химик из Университета штата Колорадо в городе Форт-Коллинз. — Мыло и вода прекрасно работают».

Поскольку погода с каждым днём становится всё прохладней, мы спросили экспертов, каких стратегий для уменьшения риска заболеть следует придерживаться людям, а каких лучше избегать.

Дело не только в вентиляции и проветривании

Некоторые школьные округа сосредоточились на защите своих вентиляционных систем от вирусов, и федеральный Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (англ. C.D.C.) подготовил исчерпывающий набор рекомендаций для предприятий, пытающихся уберечь сотрудников от заражения вирусом.

(Несмотря на то, что на сайте CDC эти инструкции я нашёл только на английском и постараюсь сделать отдельный перевод, там есть много полезной информации по COVID-19 и на русском языке, с которой вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке. — От автора перевода).

«Но необходимо помнить, что „разговор о снижении риска заболеть выходит далеко за рамки простого обсуждения вентиляции, — предупреждает Джозеф Аллен, эксперт по безопасности строений в Школе общественного здравоохранения имени Т. Ч. Чана при Гарвардском университете. — В совокупности разные стратегии смогу снизить риски распространения инфекции“.

Доктор Аллен предложил следующие меры для снижения риска распространения коронавирусной инфекции в больших строениях:

старайтесь устранить непосредственно саму причину распространения заболевания — например, поощряя сотрудников работать из дома, когда есть такая возможность;

разрешать вход в помещение только тем, кому реально необходимо находиться в здании;

принять профилактические меры, такие как установка фильтров воздуха и дезинфекция поверхностей;

управляйте потоком людей, проходящих через здание — например, ограничьте количество людей, находящихся в лифтах одновременно;

требуйте обязательного использования маски для лица и других средств индивидуальной защиты в помещении.

Исследователи из Массачусетского технологического института создали приложение, чтобы определить, сколько людей могут безопасно собираться в определенном пространстве и как долго. (Вот ссылка на него, но оно пока только на английском языке. — От автора перевода).

Но несмотря на все вышеперечисленные меры предосторожности, оптимальной стратегией уменьшения распространения инфекции остаётся просто носить маску в помещении, — рекомендует Мартин Базант, инженер-химик из Массачусетского технологического института. — Ношение маски принесёт гораздо больший эффект, чем может дать любая из описанных выше стратегий».

Простые решения, которые стоит попробовать

«Вот простой и бесплатный вариант: по возможности открывайте окна, особенно в межсезонье, когда условия более мягкие», — советует доктор Аллен.

Для достаточной циркуляции воздуха в школьных кабинетах их требуется проветривать каждые 20 минут, но большинству это удаётся с большим трудом делать хотя бы раз в час. «Даже простое открытие окна на 15 сантиметров может резко изменить скорость воздухообмена», — утверждает доктор Аллен.

Такая рекомендация пригодится и для путешествий на машине. Если просто приоткрыть окно, это поможет избавиться от коронавируса, который может находиться в выдохах других пассажиров.

Колеблющиеся вентиляторы могут быть полезны или вредны в помещении в зависимости от того, как они используются. В идеале их не следует размещать в любом месте, где они могут вытолкнуть заражённые вирусом выделения от инфицированного человека по комнате или в лицо другого человека.

А вот пропеллерные вентиляторы, установленные внутри помещений, могут как помочь, так и усугубить ситуацию в зависимости от того, как они установлены. В идеале они не должны быть установлены в местах, где они будут просто разгонять выдыхаемый потенциально заражённым человеком воздух по всему помещению. Лучше, чтобы такие вентиляторы были установлены в окнах вдали от людей, чтобы увеличить воздухообмен без рисков причинения вреда здоровью людей.

Если воздух снаружи здания загрязнён или нет окон, которые можно открывать, то воздушные фильтры, даже переносные, могут стать полезным решением. Они могут очистить воздух от коронавируса.

Основываясь на своём многолетнем опыте расследования вспышек заболеваний в школах и офисных зданиях, доктор Аллен утверждает, что «никогда не существовало здания, которое бы мы не смогли превратить в здоровую среду, так как всегда есть что-то, что ты можешь сделать для улучшения ситуации».

Расслабьтесь и сделайте глубокий вдох: ведь даже самые простые устройства могут помочь снизить уровень микробов в воздухе.

«Для классной комнаты или офиса портативный воздухоочиститель, соответствующий размеру комнаты, представляет собой отличную недорогую и легко подключающуюся систему, которая даёт вам несколько замен чистого воздуха в час», — советует доктор Аллен. Это компактные и портативные устройства, которые можно включать в любую розетку.

Некоторые люди ошибочно полагают, что среднестатистический воздушный фильтр, переносной или как часть более крупной системы, не подходит для фильтрации воздуха от микроскопических вирусов. «Вирус не витает в воздухе сам по себе, — напоминает доктор Марр. — Он находится в капельках, выделяемых из дыхательных путей».

Даже если вся вода в капле испарится, то соли и белки, находящиеся вместе с вирусом, сохранят размер капли минимум в половину микрона или даже больше. Этого будет достаточно для воздушного фильтра. «Следовательно, нам не стоит беспокоиться о том, чтобы отфильтровать всё самое мельчайшее, как, например, вирус», — успокаивает доктор Марр.

A.S.H.R.A.E., профессиональное сообщество, которое устанавливает стандарты для таких устройств, рекомендует воздушные фильтры, которые соответствуют требованиям MERV 13 (эффективность фильтрации минимум 90%. — От автора перевода) или выше, для фильтрации коронавируса. Не все системы вентиляции могут работать с фильтром MERV 13, предупреждает доктор Марр, но большинство из них, по крайней мере, могут справиться с MERV 11, который способен отфильтровать минимум 60% вирусных капель.

Фильтры HEPA (англ.) также обычно подходят, хотя некоторые эксперты говорят, что исследования степени их эффективности были ограниченными.

Остерегайтесь различных так называемых «воздухоочистителей»

Но некоторые воздушные фильтры предлагают функции, которые эксперты называют «уловками» — в лучшем случае бесполезные, а в худшем — опасные. Эти так называемые экзотические чистящие средства не регулируются никаким федеральным агентством, но активно продвигаются маркетологами как в школах, так и на предприятиях, предупреждает доктор Фармер, атмосферный химик по специальности. «Есть большой потенциал для серьёзных побочных эффектов», — предупреждает она.

Некоторые устройства генерируют озон — да, этот озон представляет опасность для дыхания. В то время, как другие устройства производят опасные гидроксильные радикалы, которые могут повредить клетки организма. Есть устройства, которые, как утверждается, полагаются на «биполярную ионизацию» для разрушения коронавируса, но они также могут производить ультрамелкие частицы, которые опасны при вдыхании.

Для исследовательских работы с коронавирусом, для выявления эффективности систем воздухоочистки требуются редкие лаборатории с высоким уровнем безопасности, поэтому подавляющее большинство таких маркетинговых заявлений основано на исследованиях с другими вирусами. Эти исследования в основном финансировались самими производителями и не проверялись независимыми экспертами или регулирующими органами.

Некоторые предприятия, в том числе стоматологические кабинеты, дезинфицируют свои помещения отбеливателем или перекисью водорода (по средством фумигации / газации. — От автора перевода). Но те химические аэрозоли, которые способны реально полностью «очистить» воздух, должны быть настолько концентрированными, что они становятся токсичными также и для людей, предупреждают эксперты.

Итак, каким продуктам вы можете доверять? Совет экспертов: избегайте их всех.

«Нам не нужны эти хитрые уловки, — утверждает Брент Стивенс, эксперт по качеству воздуха в помещениях из Технологического института Иллинойса в Чикаго. — У меня есть воздухоочиститель, который мы используем, и на нём есть странный маленький ультрафиолетовый свет, но я этому не очень верю. Я просто выключаю его и использую это устройства только как способ пропустить воздух через фильтр».

Ультрафиолетовый свет — это уже перебор

Больше всего экспертов беспокоили ультрафиолетовые лучи, которые используются во многих больницах для дезинфекции инструментов, оборудования и даже целых комнат. Но теперь ультрафиолетовые лампы активно продвигаются на предприятиях, в школах и даже в жилых домах в качестве дезинфицирующих средств для помещений.

В отличие от недорогих портативных воздушных фильтров, которые можно просто подключить к электрической розетке, ультрафиолетовые лампы должны быть тщательно сконструированы обученными людьми для дезинфекции. Неправильно установленные, они могут вызвать ожоги кожи и повредить зрение, предупреждает Саския Попеску, больничный эпидемиолог Университета Аризоны в Тусоне.

Ультрафиолетовое излучение регулируется в основном для использования в качестве пестицидов и плохо изучено для использования людьми, добавила она: «Я очень нервничаю, когда вижу, как люди продвигают УФ-дезинфекцию».

Ультрафиолетовый свет обычно не проникает глубоко и не уничтожает вирус, скрытый под другим микроскопическим детритом (мёртвыми органическими частицами. — От автора перевода).

Ультрафиолетовому свету требуется время для того, чтобы убить коронавирус, и эксперты предостерегают от использования УФ-устройств, если вы не готовы тратить время и деньги на покупку моделей, которые сможет установить квалифицированный профессионал.

«Те, которые используются в больницах, принадлежат горстке компаний с научным подтверждением, но они чрезвычайно дорогие, — рассказывает доктор Попеску. — Средней школе или офису они попросту не нужны».

Вирус великолепно себя чувствует в сухом воздухе, поэтому некоторые компании также продают сверхмощные увлажнители для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы защитить внутренние помещения от коронавируса.

Но если увлажнитель воздуха не может поддерживать влажность в помещении ровно от 40% до 60%, что потребовало бы капитального переоснащения большинства систем в здании, то, по мнению экспертов, он вряд ли будет полезен.