В Первомайскую участковую больницу в деревне Гольчичи отправляют долечиваться пожилых пациентов с COVID-19. В учреждении здравоохранения для таких людей есть 20 коек. Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Первомайская больница принимает «коронавирусных» пациентов со среды, 7 октября, рассказал Денис Кисель, заведующий больницей в Гольчичах.

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Туда привозят пожилых людей, которые стабильны, обследованы и не нуждаются в кислороде. Медики следят за общим состоянием пенсионеров, делают им кардиограмму. Если есть сомнения по поводу состояния здоровья пациентов, то врачи отправляют их обратно в Слуцкую больницу.

«Ещё смотрим на сопутствующие заболевания. Здесь людей трудоспособного возраста нет, только пенсионеры. За ними нужен глаз да глаз, 21 день — обязательно», — сказал Денис Кисель.

Олег Лесников пояснил, что Первомайскую больницу готовили ещё весной под контактный центр — было такое указание. Сейчас для того, чтобы разгрузить стационары, больницу в Гольчичах сделали для долечивания. Первичные пациенты туда не поступают. Там лечат пенсионеров, которых надо наблюдать и нежелательно отправлять домой, либо если человек одинок.

Главврач добавил, что в первую волну для пациентов с коронавирусом было пять отделений. Сейчас детский корпус не задействован по ряду причин, поэтому сельскую больницу временно отвели по «грязную» зону.

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