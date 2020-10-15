Редкая профессия, которую можно получить в Германии и белорусам

В Германии около 50 тысяч органов и 400 фирм по их строительству. В этой сфере занято 2000 работников. Зато на всю страну — только одно училище, в котором готовят таких специалистов.

Строительство органов и органная музыка в 2017 году были объявлены нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. На создание инструмента среднего размера в мастерской уходит довольно много времени — от года до полутора лет, а настройка инструмента занимает ещё два месяца.

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Где в Германии учат строить органы

Единственное училище в Германии, которое готовит ремесленников и мастеров по строительству органов, находится в Людвигсбурге в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Училище работает по дуальной системе образования, сочетая практические занятия с теоретическими. Здесь обучаются многим специальностям, но самым престижным считается отделение «строительство музыкальных инструментов». Руководит этим отделением Вернер Станнат.

Учащиеся занимаются по 12 недель в году, всё остальное время они практикуются на предприятиях. Общее время обучения на строителей роялей и органов составляет три с половиной года.

Ежегодно отделение по строительству органов заканчивают 40−50 человек. Они получают квалификацию подмастерьев и продолжают работать в своих фирмах или трудоустраиваются на других профильных предприятиях.

Почему молодые люди выбирают такую профессию

Профессию строителя органа в 16-летнем возрасте выбирают чаще всего подростки, которые знакомы с этим музыкальным инструментом.

«Подавляющая часть — люди, которые выбрали эту профессию неслучайно. Многие из них выросли и воспитывались в религиозных семьях, некоторые сами играют на органе. Или их деятельность связана с церковью.

Но есть среди учащихся и те, кто заинтересовался этой профессией, потому что в их городе есть такая фирма. Они прошли там практику во время учебы в школе, что и повлияло на их дальнейший выбор», — делится своими наблюдениями Вернер Станнат.

Училище готовит мастеров

«Уже через несколько лет некоторые наши выпускники возвращаются к нам, чтобы выучиться на мастеров по строительству органов. Получив такую квалификацию, они имеют право открыть собственную фирму или работать самостоятельно», — подчеркивает Вернер Станнат.

Квалификацию мастера учащиеся получают после успешной сдачи экзамена в ремесленной палате. Экзамен состоит из четырех частей. На практической части выпускники должны продемонстрировать свои работы и рассказать о них. Вторая часть экзамена — теоретическая, третья часть — основы управления производственным процессом и бухгалтерского учета. Во время четвертой части экзамена выпускники должны показать свои навыки менторов по обучению учеников.

«На мастера надо учиться один год, имея уже образование и практический опыт работы в качестве подмастерья. Наше училище предлагает такой курс обучения один раз в два года. Успешно его заканчивают примерно пять человек», — уточняет Вернер Станнат.

На учебу принимается и иностранцы

В училище обучаются и иностранцы — европейцы, азиаты, американцы. Бывают и русскоговорящие учащиеся, но в основном это дети поздних переселенцев из постсоветских стран.

«Иностранцы могут у нас учиться при соблюдении двух важных условий. Во-первых, они должны получить место обучения на немецкой фирме по строительству музыкальных инструментов.

Во-вторых, владеть немецким языком на уровне B2, который позволяет учиться в немецком колледже», — объясняет Вернер Станнат.

Эксперт считает, что многим молодым россиянам, украинцам или белорусам не хватает информации о том, где и как обучаются этой редкой профессии. Многие скорей всего считают, что у них нет шансов получить договор об обучении в немецких фирмах и поэтому не отправляют свои заявки или резюме.

По мнению Вернера Станната, попытаться это сделать стоит.

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