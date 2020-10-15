Какие работники больше всего нужны в городах и сельской местности. Обзор

На данный момент в Общереспубликанском банке вакансий зарегистрировано больше 80,1 тысячи вакансий. Больше всего в работниках нуждаются в Минской области — там более 16,7 тысячи свободных рабочих мест. TUT. BY посмотрел, в каких специалистах, служащих и рабочих нуждаются наниматели.

На начало октября, по данным Минтруда, в городах и сельской местности спрос на работников разных профессий отличается, хотя многие и там, и там входят в десятку самых востребованных.

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К примеру, среди вакансий по рабочим специальностям в городах больше всего мест для водителей автомобиля и продавцов. В топ-10 входят также грузчики, каменщики и электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В каких работниках с рабочими профессиями больше всего нуждаются наниматели в городах

Водитель автомобиля — 2070 (вакансий) Продавец — 1632 Уборщик помещений (производственных, служебных) — 1500 Швея — 1262 Повар — 1086.

В сельской местности больше нуждаются в трактористах-машинистах сельскохозяйственного производства (1210 вакансий) и операторах машинного доения (872). В десятке также водитель автомобиля (809), животновод (627), подсобный рабочий (465), санитар (407), плотник (274), каменщик (255), полевод (235), электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (232).

Среди вакансий специалистов и в городе, и в сельской местности на первых позициях вакансии для медиков. В городах для медицинских сестёр и врачей открыто больше чем по 2 тысячи вакансий. Здесь также нуждаются в ветеринарных врачах, фельдшерах и бухгалтерах.

В каких специалистах и служащих больше всего нуждаются наниматели в городах

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) — 2353 Врач-специалист — 2347 Специалист — 669 Инженер — 467 Фельдшер-лаборант — 323.

В сельской местности самая большая потребность в ветеринарах (425 вакансий). На втором месте — медсестра (271). В десятку входят ветфельдшер (224), главный ветврач (219), зоотехник (185), главный зоотехник (177), инженер (174), бухгалтер (157), врач-специалист (156), бригадир производственной бригады: в растениеводстве и животноводстве (123).