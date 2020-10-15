В среду, 14 октября, многодетные мамы на встрече с Ириной Костевич, министром труда и соцзащиты, озвучили свои предложения. Среди них — 7-часовой рабочий день для многодетных родителей и дополнительные возможности для досрочного использования семейного капитала.

Об этом рассказали в Белорусской ассоциации многодетных родителей, передаёт TUT.BY.

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Сейчас в Трудовом кодексе есть норма, согласно которой один из многодетных родителей может получить дополнительный выходной в неделю (он оплачивается по среднему заработку).

«Мы хотим предложить альтернативу: либо один из родителей может взять этот дополнительный выходной, либо, если такой вариант не подходит, на час сократить рабочий день и работать 5 дней в неделю, но по 7 часов. Пока это предложение вынесено на обсуждение. Если оно будет одобрено, то это произойдёт в следующей пятилетке», — рассказали в Белорусской ассоциации многодетных родителей.

Ещё одно предложение со стороны многодетных родителей — расширить возможности для досрочного использования семейного капитала. С 1 января 2020 года его можно досрочно потратить на улучшение жилищных условий, получение услуг в сфере образования, платные медицинские услуги.

«Было предложено разрешить использовать эти деньги на ремонт, если жильё было получено без отделки, а также на покупку автомобиля или дачи», — добавляют в ассоциации.

Ещё в прошлом году предлагалось увеличить некоторые пособия для многодетных семей. Но этого, говорят в Белорусской ассоциации многодетных родителей, пока не сделали. Зато в этом году был увеличен критерий нуждаемости для получения государственной адресной социальной помощи для малообеспеченных многодетных семей. Если раньше для назначения этого пособия критерий нуждаемости составлял 100% бюджета прожиточного минимума, то теперь — 115%. Это позволило увеличить как базу получателей этого пособия, так и его размер.