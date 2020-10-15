«Я не хочу войны, я хочу правды». Что писали случчане будущему президенту Беларуси (часть 3)

В этом году избирательная кампания-2020 заметно отличалась от предыдущих президентских выборов. И отличалась именно активностью электората — избирателей. Ещё летом «Кур`ер» предложил своим читателям написать послания будущему президенту (невзирая на личности, кто бы он ни был).

Публикуем третью часть подборки самых ярких посланий будущему главе государства от наших читателей.

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Я хочу чувствовать защиту со стороны государства во всех сферах жизни (образование, трудовые отношения, медицина, судебная система). Хочу достойную заработную плату за свой труд. Хочу, чтобы мои дети хотели жить здесь, в нашей стране, а не мечтали отсюда уехать. Хочу, чтобы мои дети использовали свой потенциал для развития нашей страны, чтобы они могли свободно выражать свою волю в рамках Конституции. Хочу отмены позорного налога на тунеядство, перевод армии на контрактную форму, хочу, чтобы вернули возможность получить высшее образование. Хочу, чтобы деньги налогоплательщиков не вкладывались в убыточные предприятия. Хочу, чтобы развивался средний и малый бизнес. Хочу, чтобы парламент получил больше полномочий и распределение власти между президентом и парламентом.

Я хочу, чтобы решился вопрос с медициной, ведь так халатно относиться к своему народу нельзя. Почему анализы у нас делают платно пенсионерам? Если эти анализы им нужны после перенесённой операции? Ещё я надеюсь, что решится вопрос с образованием. Слышала, что планируется сделать что-то наподобие ЕГЭ, и это правильно, его можно пересдать, ведь все мы ошибаемся. Почему у нас в школах нет уроков, где рассказывают про профессии? Дети не знают, куда им идти, ведь им известны только врач, учитель, продавец. Где уроки финансовой грамотности? Их нет… У нас много ненужных уроков, которые можно заменить. Ещё я надеюсь, что вы будете любить и уважать себя и свой народ.

Хочу, чтобы в стране было свободное волеизъявление, обеспечено право на труд, особенно создание рабочих мест в регионах, не преследовать людей, имеющих свою субъективную точку зрения, снять судебные статьи с политзаключённых, убрать идеологов с предприятий, дать право освещать события независимым СМИ, обеспечить народу объективную и справедливую судебную систему.

Это говорилось многими и много раз. Я не хочу войны, я хочу правды. Я хочу свободно, без страха выражать своё мнение в стране. Я хочу, чтобы врачей уважали, а не относились к ним, как к обслуживающему персоналу или нашкодившим детям. Я хочу, чтобы моя мама жила, а не выживала на свою пенсию, и ей не приходилось ещё работать и ухудшать своё здоровье. Я хочу, чтобы в нашей стране было достойное образование, которое бы ценилось и в других странах. Я хочу, чтобы культурное наследие моей страны не исчезло, пусть лучше реконструируются замки и памятники, чем возводятся новые ледовые дворцы. Я хочу, чтобы власть была сменяема, чтобы президент понимал, что у его полномочий ограниченный срок. Я прекрасно осознаю, что для перемен нужно время, и готова подождать (но не ещё 20 лет), просто начните делать шаги в верном направлении и прислушайтесь ко всему народу, а не к одной его части.

Вам доверили страну, судьбы людей, будущее наших детей! Не разваливайте то хорошее, что мы уже имеем! И раз уж вы на посту президента нашей замечательной, красивой, чистой страны, постарайтесь поддерживать её в порядке и делать её только лучше! Начните улучшения с деревень и мелких городов, не спешите настраивать дворцы, арены и прочее. Восстановите и благоустройте то, что забросили (парки, скверы, фермы). Займитесь ремонтом дорог, детских садов и школ. Снизьте пенсионный возраст, дайте людям хоть немного пожить перед смертью. Увеличьте бюджет прожиточного минимума в стране, ведь сейчас сумма его просто жалкая! Пересмотрите размеры налоговых поборов, не губите малый бизнес, не убивайте у молодёжи последнюю надежду добиться чего-то в своей родной стране и не подталкивайте их бежать в другие страны с помощью налоговых поборов! Облегчите мамам (детей, которых бросили отцы и никак не участвуют в их жизни) процедуру лишения родительских прав отцов, которые даже не заслуживают называться отцами. Пересмотрите наказания за мелкие нарушения водителей, не влекущие за собой серьёзной опасности и последствий для других участников дорожного движения! Продолжайте поддерживать многодетные семьи, но не забывайте о семьях, которые воспитывают одного или двух детей, и о пенсионерах! Если уж вы сейчас на посту президента нашей страны, боритесь за неё и будьте достойным лидером.

Молодых специалистов распределять с отработкой строго по специальности в дипломе. В случае нарушения нанимателем закона не заставлять молодого специалиста отрабатывать весь срок и позволить ему свободное трудоустройство. И чтобы это было без волокиты.

А ещё:

идеологи на предприятиях не нужны; позволить приобретение дачных участков в рассрочку; чиновников должно быть намного меньше; отменить наказания рублём тунеядцев; контроль повышения цен; проверки на предприятиях разными ведомствами и их штрафы чаще всего абсурдны. Этот вопрос нужно проработать; «Табакерки» на остановках переименовать в мини-магазины. Чтобы там была продажа необходимых товаров. Всех, кроме табачных изделий и спиртного.

Ранее

Что пишут случчане будущему президенту. Обзор посланий

«В 7 лет мать бросила нас с отцом… я переехала в Слуцк»… Что писали случчане будущему президенту Беларуси (часть 2)

В тему

В течение двух месяцев «Кур'ер» собирал от своих читателей послания будущему президенту. Из всех присланных сообщений читателей мы составили одно общее послание президенту, кто бы он ни был. Его мы закопали в одном секретном месте. Сообщение откроем и опубликуем после выборов (после 9 августа).

Мы хотели открыть его сразу после выборов, но не сделали этого, пока ситуация в стране войдёт в своё русло и люди (и возможно, президент) смогут его спокойно прочитать. Поэтому капсула ждёт своего часа.