Что происходит в деревнях Слуцкого района, где готовятся к визиту «высоких гостей». Репортаж

Олеся Белая
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На этой неделе в нескольких деревнях Слуцкого района стали активно «марафетить» окружающую среду. В деревне Малиновка строят дорогу, а в Беличах красят ферму. Корреспондент «Кур'ера» отправилась узнать, что там происходит и о чём говорят местные.

На дороге на Селище возле птицефабрики — рабочие и техника ДЭУ № 64 РУП «Минскавтодор-Центр». Одни делают ямочный ремонт покрытия, другие убирают на обочине. Один из работников говорит, что это плановый ремонт.

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко
Машина ДЭУ № 64 делает ямочный ремонт возле птицефабрики по дороге на Селище. Фотографии: Олеся Белая
Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

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Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

Между посёлками Малиновка и Вишнёвка делают асфальтовую дорогу. Техника стоит в самой Вишнёвке, на повороте на ферму. Асфальт укладывает ДРСУ № 125. Его представитель тоже говорит, что это плановые работы. И просит не фотографировать. Грузовики, которые здесь возят асфальт, — из Слуцкого автобусного парка № 2.

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко
Водителя просят не ехать по свежему покрытию, а объехать по полосе скошенной кукурузы
Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

Поселковая улица — пока гравийная. Жители Вишнёвки сидят на скамейке и наблюдают за дорожными работами. На вопрос, ждут ли они высокого гостя, отвечают: «Ну, ждём. Слухи ходят. Никто нам ничего не говорил, мы целыми днями на ферме. Может, приедет, а может, и не приедет. Приедет — встретим». Указывают: «А вот наша заведующая, у неё спросите».

Женщина, на которую показали, просит её не фотографировать. На вопрос, правда ли, что кто-то приедет, говорит: «Да, Александр Григорьевич Лукашенко. Но пока ещё неизвестно, приедет ли».

Тут приехала автолавка, и жителям посёлка стало не до корреспондента.

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко
Жители Вишнёвки встали в очередь в автолавку
На местной ферме сельхозфилиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» строят ограждение. Работы ведёт ПМК-225. Другие рабочие ремонтируют крышу.

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

Едем в Беличи по маршруту, по которому, по слухам, может проехать Лукашенко. В одной из деревень рабочие ставят забор. На вопросы отвечают, что это дом «колхозный», а сами мужчины — работники местного хозяйства и выполняют распоряжение руководства. Спрашиваем, слышали ли про приезд Лукашенко. Отвечают: «Ну, слышали, что приедет, а когда, кудой будет ехать — не знаем».

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенкоко. Но пока ещё неизвестно, приедет ли». Тут приехала автолавка, и жителям посёлка стало не до корреспондента.

На остановке в начале деревни Беличи дорожники красят навес. Спрашиваем, это плановые работы или подготовка к чьему-то приезду. Говорят, что плановые. «А что, кто-то должен приехать?» — спрашивает один из них.

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

В самой деревне обновляют обозначения на столбах. Дальше мы увидели машины, возле которых стояли люди, похожие на районных чиновников. Когда корреспондент «Кур'ера» вышла из машины, они уже рассаживались по своим автомобилям, так что не было возможности уточнить у них информацию.

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

На ферме ОАО «Беличи» ходило много людей с кистями и банками с краской. Один работник ремонтировал ЛЭП. На вопрос о возможном визите Лукашенко сказали, что ждут его здесь на следующей неделе в четверг. На ферме работают не только местные, но и помогают люди с других предприятий.

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

Между Квасыничами и Слуцком вовсю идёт реконструкция трассы Р23. Вот это — точно плановые работы.

Репортаж о том, как в Слуцком районе благоустраивают объекты и ждут возможного визита Лукашенко

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2 Авторы комментариев
BeastBoyLuckSonicmetel713 Авторы недавних комментариев
metel713
Участник
metel713

Коров от дерьма отмыли? Навоз дезодорантом сбрызнули? Траву покрасили? Срочно загрузить работой чиновников. А то ведь потом и арестовать смогут за «нипарадак».

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15 октября 2020 18:13
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Коровы будут чистыми каждый день до тех пор как лукашенко не проедет 🙂

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15 октября 2020 20:04
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Зачем пишите что он будет «на следующей неделе, возможно в четверг» если не знаете наверняка. Узнайте пожалуйста точно!:)

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15 октября 2020 20:11