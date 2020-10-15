По сравнению с прошлым годом цена на твёрдое топливо не изменилась. Хотя последний раз дорожала на 12%. Сейчас срок исполнения заявки — не больше месяца. Ажиотажа нет.
Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком филиале «Миноблтопливо».
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Сколько стоят дрова, брёвна и торф (без доставки):
- торфобрикет — 28,57 рубля за 1 тонну;
- колотые дрова (25 см) — 30,11 рубля за 1 м³;
- колотые дрова (33 см) — 29,21 рубля за 1 м³;
- долготьё (брёвна) — 10,11 рубля за 1 м³;
- дрова в колодках (25 см) — 22,11 рубля за 1 м³;
- дрова в колодках (33 см) — 21,21 рубля за 1 м³.
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