Беременной жительнице Слуцка прописали лечиться лопухом и капустным листом. Фотофакт

После осмотра невролога с жалобами на сильные головные боли и боли в области шеи случчанка Диана очень удивилась, когда прочитала, что же ей доктор прописал.
Как видим на листе осмотра, колонки с перечислением лекарств зачёркнуты. Врач предложил пациентке другой рецепт:
- капустный лист
- лопух
- мазь оксолиновая.
В беседе с корреспондентом газеты «Кур'ер» Диана сказала, что прилежно исполняла рекомендации врача. «Даже лопухи ездила рвать в деревне — в Клепчанах. Но не помогло».
Сегодня, 15 октября, случчанка сходила на приём, но уже к терапевту. «Врач мне назначил лекарственные средства, а не народные», — сказала Диана.
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