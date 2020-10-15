Беременной жительнице Слуцка прописали лечиться лопухом и капустным листом. Фотофакт

После осмотра невролога с жалобами на сильные головные боли и боли в области шеи случчанка Диана очень удивилась, когда прочитала, что же ей доктор прописал.

Как видим на листе осмотра, колонки с перечислением лекарств зачёркнуты. Врач предложил пациентке другой рецепт:

капустный лист

лопух

мазь оксолиновая.

Всё это нужно было прикладывать к шее. Также на словах врач пояснил: лист лопуха должен быть обязательно деревенский, а не городской. Он добавил: «Тебя спасёт любовь мужа». И рекомендовал, чтобы её муж с ЛЮБОВЬЮ прикладывал свою руку к её шее.

В беседе с корреспондентом газеты «Кур'ер» Диана сказала, что прилежно исполняла рекомендации врача. «Даже лопухи ездила рвать в деревне — в Клепчанах. Но не помогло».

Сегодня, 15 октября, случчанка сходила на приём, но уже к терапевту. «Врач мне назначил лекарственные средства, а не народные», — сказала Диана.