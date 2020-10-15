Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

Случчанка Алиса Листапад участвует в минской выставке. Она показала свои работы и немного рассказала о творчестве

Lampa
Lampa
0
В среду, 14 октября, в Минске во Дворце искусств открылась выставка «Осенний салон-2020». Это ежегодное мероприятие, которое проводится совместно с Белгазпромбанком. Отбор на выставку проходит на конкурсной основе. В этом году свои работы представляют 209 художников, которые были отобраны профессиональным жюри из более чем 700 претендентов, приславших заявки.

На выставке можно не только посмотреть, но и купить понравившуюся работу. Правда, искусство - вещь недешёвая, и среднестатистический случчанин вряд ли может позволить себе такую роскошь. Самая дорогая картина на выставке стоит 37 500 рублей, но есть и сравнительно недорогие варианты до 500 рублей.

Свои работы на выставке представила и случчанка Алиса Листапад, редактор женского интернет-журнала Lampa. Мы пообщались с ней после выставки. Она показала свои работы и немного рассказала о своём творчестве.

Желающие могут посетить выставку. Она находится по адресу: Дворец искусств, ул. Козлова, 3. Выставка продлится до 8 ноября. Время работы — с 11 до 21 часа, без выходных. Стоимость билета — 3 и 6 рублей.

Про выставку и работы

Первые впечатления

«Это моя первая выставка. Было приятно увидеть свои работы на стене. Но ещё приятнее наблюдать, как реагируют на твоё творчество люди. Фотографируют, обсуждают, вглядываются.

Для меня было неожиданно, что так много людей заходят сфотографировать мои работы. Это очень приятно.

На открытии выставки было очень много людей. Воздух буквально был заряжен вдохновением. Плюс замечательные и такие разные работы художников.

Посмотрите на работы случчанки Алисы Листапад, которая участвует в минской выставке

На выставке я представила три свои работы: „Влюблённость“, „Страх“ и „Токсичный Ренессанс“.

  • Если вы посмотрите на первую картину „Влюблённость“, то увидите, что у парня закрыты глаза, а сам образ нечёткий. Так и с влюблённостью. Она слепа, и обычно мы видим некий образ, который создали у себя в голове, при этом чётко так и не видим человека за ним.
  • Вторая работа — „Страх“. Когда нам страшно, весь мир как будто сужается, а вокруг пустота. Есть только мы и страх.
  • Третью работу делала под впечатлением от всей этой ситуации с коронавирусом».

Работы Алисы можно посмотреть в её Instagram @_mon_alisa.





Лампа

На разных этапах жизни почти все люди испытывают симптомы гормонального сбоя. Эндокринолог о том, когда нужно бить тревогу

0
Как устроена гормональная система человека, какие симптомы подскажут, что с гормонами не порядок, когда нужно бить тревогу? Об этом рассказала эндокринолог Татьяна Савич из...
Далее
Лампа

У женского проекта Lampa появился канал и чат в Telegram. Присоединяйтесь

0
На этой неделе авторы женского проекта Lampa запустили канал и чат в Telegram. Мы создали канал, чтобы делиться своей информацией как можно с большим...
Далее
Новости

В Слуцкой галерее искусств открылась выставка авангарда. Свои работы представили местные художники

1
В Слуцке в галерее искусств открылась выставка авангарда. Об этом сообщается в официальном сообществе краеведческого музея. Слуцкие художники Игорь Титковский, Александр Адонин, Игорь Климов, Сергей...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • PDF
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Беременной жительнице Слуцка прописали лечиться лопухом и капустным листом. Фотофакт

0

Сельскую больницу в Слуцком районе отвели для пациентов с коронавирусом

0