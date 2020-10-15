Случчанка Алиса Листапад участвует в минской выставке. Она показала свои работы и немного рассказала о творчестве

В среду, 14 октября, в Минске во Дворце искусств открылась выставка «Осенний салон-2020». Это ежегодное мероприятие, которое проводится совместно с Белгазпромбанком. Отбор на выставку проходит на конкурсной основе. В этом году свои работы представляют 209 художников, которые были отобраны профессиональным жюри из более чем 700 претендентов, приславших заявки.

На выставке можно не только посмотреть, но и купить понравившуюся работу. Правда, искусство - вещь недешёвая, и среднестатистический случчанин вряд ли может позволить себе такую роскошь. Самая дорогая картина на выставке стоит 37 500 рублей, но есть и сравнительно недорогие варианты до 500 рублей.

Свои работы на выставке представила и случчанка Алиса Листапад, редактор женского интернет-журнала Lampa. Мы пообщались с ней после выставки. Она показала свои работы и немного рассказала о своём творчестве.

Желающие могут посетить выставку. Она находится по адресу: Дворец искусств, ул. Козлова, 3. Выставка продлится до 8 ноября. Время работы — с 11 до 21 часа, без выходных. Стоимость билета — 3 и 6 рублей.

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Про выставку и работы

Первые впечатления

«Это моя первая выставка. Было приятно увидеть свои работы на стене. Но ещё приятнее наблюдать, как реагируют на твоё творчество люди. Фотографируют, обсуждают, вглядываются.

Для меня было неожиданно, что так много людей заходят сфотографировать мои работы. Это очень приятно.

На открытии выставки было очень много людей. Воздух буквально был заряжен вдохновением. Плюс замечательные и такие разные работы художников.

На выставке я представила три свои работы: „Влюблённость“, „Страх“ и „Токсичный Ренессанс“.

Если вы посмотрите на первую картину „Влюблённость“, то увидите, что у парня закрыты глаза, а сам образ нечёткий. Так и с влюблённостью. Она слепа, и обычно мы видим некий образ, который создали у себя в голове, при этом чётко так и не видим человека за ним.

Вторая работа — „Страх“. Когда нам страшно, весь мир как будто сужается, а вокруг пустота. Есть только мы и страх.

Третью работу делала под впечатлением от всей этой ситуации с коронавирусом».

Работы Алисы можно посмотреть в её Instagram @_mon_alisa.











