Дизайнер Владимир Цеслер, уроженец Слуцка: «Мы виноваты. Мы - поколение, которое, мягко говоря, потеряло эту страну»

Почему уехал из Беларуси, что думает по поводу происходящего в стране и за что бы наградил Лукашенко медалью, знаменитый художник и дизайнер, уроженец Слуцка рассказал в интервью «Комсомолке».

В конце августа культовый художник и дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси. В соцсетях писали, что ему поступила настоятельная рекомендация это сделать.

Мы поговорили с Владимиром Яковлевичем о переезде, новом взгляде на белорусов и о том, чего ему не хватает на чужбине. — Владимир, в конце августа вы уехали из Минска в Киев…

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— Во-первых, я сейчас не в Киеве, а на Кипре. Это что-то меняет?

— Нет. Просто некоторые были уверены, что вы в Украине — там недавно прошла выставка ваших работ.

— Сначала приехал в Киев, но вскоре вылетел на Кипр. Сейчас коронавирус, по прилете попал на карантин, две недели надо было отсидеть, тут с этим очень строго. Когда открывали выставку в Киеве, меня уже там не было, открывали ее онлайн, связались со мной по зуму.

Это была выставка в поддержку народа Беларуси. Организаторы сами отбирали мои работы — те, что создавались в последнее время. — Когда последний раз проходила ваша выставка в Беларуси?

— Я не очень их люблю. Нет, все хорошо, но, как правило, работы не всегда сохраняются, их часто возвращают в поврежденном виде. Последняя выставка была во Дворце искусства. После нее работы привезли к дому, выгрузили перед моим подъездом и уехали. Пришлось просить соседей помочь поднять их на этаж, потому что начинался дождь.

Я не очень люблю выставки еще и потому, что это связано с расходами. К тому же у нас в стране до сих пор еще какая-то организационная неустроенность.

— Я думала, знаменитые авторы на выставках зарабатывают.

— Что за глупости! На чем зарабатывать? Наоборот: надо вначале все подготовить, отпечатать работы в определенном формате, а это все денежки. А что касается отъезда, это была не моя инициатива. Я, наверное, слишком ленив, не люблю перемещений. Но в какой-то момент друзья решили, что так лучше.

На Кипре меня приютили друзья, белорусы. Дали мне жилье, кров, компьютер. На самом деле мне никто не наступал на пятки, не дожимал, но мы решили этого и не дожидаться, посчитали, что сейчас безопаснее за границей.

«Я все время, когда такое вижу, думаю: «Какой же у нас креативный народ!»

— Вы были в Украине, наверняка у вас там немало знакомых. Не раз слышала от некоторых украинцев: мол, чем вы недовольны? У вас же все хорошо — не то, что у нас: разруха, низкие зарплаты…

— Да, есть и такие, но я с ними дел никогда не имел. Когда уезжал из Украины, наоборот, мне подарили красные шорты, белую майку, бело-красно-белые носки. Напутствовали: «Когда пойдешь на митинг — это наденешь: сфотографируешься и пришлешь нам фотографии…»

— То есть отправили вас на амбразуру…

— Но не в Минск. На Кипре тоже проходят акции в поддержку нашего народа, выходят местные белорусы и к ним примкнувшие. Люди собираются на набережной, надевают одежды красно-белых цветов, берут в руки флаги.

— Ваша жизнь сильно изменилась после отъезда?

— Она не изменилась. Сначала я сидел в доме из-за карантина по коронавирусу и трудился. В Минске в мастерской сидел точно так же. И теперь сижу и работаю.

— Кажется, в последнее время больше стало ваших работ, разных плакатов в соцсетях…

— Такое время — я сейчас не только о себе, обо всех белорусах: о поэтах, литераторах, музыкантах — эмоции зашкаливают.

В этот период родилось много интересной музыки, народ какой стал! Смотрю, идет огромная манифестация, в руках очень интересные плакаты. С барабанами идут, с цветами. Я все время, когда такое вижу, думаю: «Какие же у нас креативные люди!»

— Некоторые распечатывали ваши плакаты, многим понравился последний плакат-флаг, где на белом фоне идут красные люди. Как рождается такое?

— Меня не раз спрашивали: «Как тебе это в голову приходит?» А я больше ничего не умею и делаю это — вот и все. Рождается эмоция, потом следующая. Для художника, если есть эмоция, в какой-то момент работа становится просто рутиной.

«Это совершенно новый этап узнавания друг друга»

— Необычная серия ваших плакатов с флагами районов Минска — вы придумали для каждого района свой символ.

— Вначале я увидел, что люди начали делать флаги районов, они были разные, многие — очень интересные. Мне, допустим, понравилось, как кто-то сделал флаг Серебрянки. На красной полосе нарисовано Ag — аргентум, знак серебра в таблице Менделеева. Как увидел — хохотал.

А потом минчане, которые что-то придумывали, иногда просили меня визуализировать свои идеи. К сожалению, всем я не могу сделать, но кое-что успеваю. По-моему, флагов 40 я уже придумал. Вообще, это что-то новое в нашей жизни, к тому же объединяет людей. Мы же всю жизнь были рассыпаны: порой не знали, кто живет на нашей лестничной площадке, в соседнем подъезде. И тут вдруг люди стали бережно относиться, ценить жителей своего района и своего города.

Люди идут под флагом района, и я понимаю, что они будут защищать и этот флаг, и каждого жителя. Это совершенно новый этап узнавания друг друга, совершенно новая позиция белорусов.

— А есть из придуманных вами флагов какой-то самый любимый?

— Художники не сильно любуются своими работами. Когда ты что-то создаешь — она тебя интересует, а потом остываешь к ней, думаешь о другой. Потому что, если задумываться, какой ты классный, как у тебя здорово получилось — можно, наверное, с ума сойти (улыбается). — Ну, разок-то можно! Вас сейчас особенно благодарят и хвалят за креатив.

— Я об этом не думаю. Дело в том, что когда тебя ругают или хвалят, надо получить определенную инъекцию, прививку к этой позиции. Важно понять, что, когда ругают или когда хвалят, обычно это две стороны одной и той же медали.

Еще я обратил внимание, что обычно и ругают не за то, и хвалят не за то. Поэтому я теперь спокойно к этому отношусь. На мой взгляд, плохо, когда художник становится публичной личностью — это, мне кажется, удел актеров, музыкантов. А что художник? Состоялись работы — и хорошо. — Были те, кто ругал вас за то, что вы уехали? Люди порой легко клеймят: «Уехал — предатель».

— Ни одного человека, во всяком случае я не слышал критики по этому поводу. Наоборот, люди писали, что я все правильно сделал. При этом уточняли: «Ну ты ж обязательно вернись!» Я отвечал, что обязательно. Уж я-то точно вернусь. И, надеюсь, это будет скоро.

«Мы им уже не нужны. Виновато наше поколение»

— Наблюдаете ли вы за тем, что происходит в Беларуси?

— Постоянно. Главное, что люди не остывают и не остынут — это уже понятно. Я сходил на манифестацию в Минске только один раз. Вспомнил, что когда-то я был в армии, был хорошим спортсменом, хорошо бегал. А потом подумал: если за мной рвануть, я вряд ли уже убегу. Ну и ладно, молодые же выросли.

Мы пошли на ту демонстрацию с приятелями моего возраста. Прошлись, навстречу молодые люди идут. И товарищ сокрушенно так сказал: «Понимаешь, мы им уже не нужны. Мы — поколение, которое, мягко говоря, потеряло (конечно, Владимир Яковлевич выразился покрепче. — Ред.) эту страну. Мы виноваты…» Все правильно, да. И удивительно, что внезапно откуда-то появилась новое поколение, на которое вроде как и не могли рассчитывать.

Я в таком восторге от этого: сморю на них, насколько они отличаются от нас… Когда я еще был в Минске, в августе, молодые ребята пришли ко мне в гости, в мастерскую. Ночь на дворе, и вдруг они начинают созваниваться, собираться. Что? Куда? «Мы едем в Жодино, забирать арестованных, их же ночью будут выпускать. Мы везем еду, воду, врача». Совершенно незнакомых людей забирали, развозили. Это потрясающе.

Или ребята зашли в частный магазинчик. Там спрашивают: «Вам зачем столько?» — «Мы для арестованных покупаем». И вдруг в магазине им все это отдают бесплатно. Беспрецедентная поддержка и помощь абсолютно незнакомых людей.

Белорусы стали теплее друг к другу относиться, беречь, что ли. Я бы Лукашенко наградил какой-то медалью — за то, что он так невероятно сплотил белорусскую нацию.

— Многие говорят сейчас не только про красоту, но и про силу белорусских женщин…

— Я восхищен ими! Помните, у Алексиевич «У войны не женское лицо». Так вот у протестов женское лицо. А единение и сплочение белорусов уже само по себе победа и дорогого стоит.

«Интерес к алкоголю прошел, а с тоской помогает справиться только работа»

— Вы говорите, что ваша жизнь на Кипре не изменилась. Но я помню, как вы наслаждались походами на Комаровку, выбирали там самые вкусные помидоры и перцы, варили борщ, фаршировали.

— Да, мне так этого не хватает… Сейчас вот антоновка поспела. А белый налив я прохукал, помидоры пинские — тоже. Грибы сейчас пошли… Но ничего страшного — наверстаем (улыбается)! Но я и тут не скучаю. Вчера варили грибной суп, ребята знакомые принесли сухие грибы. Позавчера готовил холодник с картошечкой. Ничего, прорвемся…

— Сейчас многих накрывает депрессия. Что делаете вы, чтобы полегчало?

— Понимаете, в чем дело. Я что-то не пью в последнее время. Не то что совсем, просто утратил интерес к алкоголю. По большому счету я не верю в алкоголь, никогда не являюсь инициатором таких посиделок. С тоской помогает справиться только работа. И все — больше ничего не спасает. Лиши меня работы — и что с меня будет? Она и держит меня на ногах.

— Удалось для работы все взять из Минска?

-Не удалось, конечно. Я живу в квартире друзей, белорусов, она большая, не каждый день и видимся. Стараюсь не докучать хозяевам. Здесь, на Кипре, ребята выделили мне компьютер, стол на большой лоджии. Конечно, это не мой компьютер, но меня довольно заботливо тут окружили всем необходимым. Не хватает лишь антоновки и минских помидоров (улыбается). — Белорусы пишут вам слова поддержки?

— Но что им меня поддерживать? Что я тут — арестованный? Я почти море отсюда вижу, хоть я и не любитель его посещать. Я вообще человек ленивый, и юг — это не мое, он очень быстро меня изматывает. Слава Богу, уже похолодало, уже меньше 30 градусов, терпимо. Мне всегда больше нравилась красота севера, я хуже переношу жару.

Здесь в своей жизни я по большому счету устроен. Это я сейчас должен поддерживать белорусов. Вот и поддерживаю как могу своими работами всех, кто остался.

СПРАВКА. Владимир Цеслер, 69 лет. Родился в Слуцке. Известен в области плаката, живописи, графики, скульптуры, объектов, промышленного и полиграфического дизайна. С 1978 года работал совместно с Сергеем Войченко. Международную известность тандем приобрел прежде всего в области плаката (более 50 наград международных конкурсов и биеннале). А «Проект века. 12 из ХХ» Цеслера и Войченко, в котором 12 значимых художников XX века были представлены в виде яиц, выставляли в Пушкинском музее в Москве, в Музее Людвига при Русском музее в Санкт-Петербурге, на Венецианской биеннале. Работы Цеслера экспонировались в Музее плаката в Лувре. С 2010 года активно участвует в разработке проекта городского автомобиля — Ё-мобиль.

В ТЕМУ. Владимир Цеслер. Слуцкий брэнд с мировым именем