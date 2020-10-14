На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео

Инцидент случился во вторник, 13 октября. В 19.02 поступило сообщение об утечке соляной кислоты из цистерны, находящейся на станции Некраши в Слуцком районе.
Реклама
Видео: МЧС
65-тонная цистерна следовала из 4-го рудоуправления «Беларуськалия» в адрес ОАО «Можелит».
Работники МЧС наложили бандаж на место протечки и нейтрализовали растёкшуюся кислоту. Никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.
Состав отогнали в безопасное место, кислоту перекачали в другую цистерну.
Задержка движения двух пассажирских поездов составила почти полтора часа, сообщает пресс-служба МЧС.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.