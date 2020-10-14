На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео

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Инцидент случился во вторник, 13 октября. В 19.02 поступило сообщение об утечке соляной кислоты из цистерны, находящейся на станции Некраши в Слуцком районе.

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Видео: МЧС

65-тонная цистерна следовала из 4-го рудоуправления «Беларуськалия» в адрес ОАО «Можелит».

Работники МЧС наложили бандаж на место протечки и нейтрализовали растёкшуюся кислоту. Никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

Состав отогнали в безопасное место, кислоту перекачали в другую цистерну.

Задержка движения двух пассажирских поездов составила почти полтора часа, сообщает пресс-служба МЧС.

На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео
Фотографии: пресс-служба МЧС

На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео

На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео

На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео

На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео

На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео На железной дороге под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото, видео

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