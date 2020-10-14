ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Минск». Прогноз на матч

В пятницу, 16 октября, в рамках 26-го тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги ФК «Слуцк» принимает на своём поле ФК «Минск». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 15.30.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Накануне матча с «Минском» случчане выбыли из розыгрыша Кубка Беларуси на стадии 1/8 финала, проиграв на своём поле солигорскому «Шахтёру» со счётом 4:1. В чемпионате страны у команды также не ладится: последний матч был проигран с унизительным счётом брестскому «Руху» (5:0).

После таких результатов руководство клуба прибегло к решению сделать рокировку на тренерском мостике. Теперь, с недавнего времени, клуб тренирует Александр Бразевич, который в начале сезона возглавлял «Смолевичи». В помощниках у него оказался Дмитрий Щегрикович (будучи футболистом защищал цвета «Слуцка») и Александр Гуринович (ранее возглавлял дублирующий состав «Слуцка»). Тренером вратарей остался работать Владимир Гаев.

Предстоящий матч очень важен для «Слуцка», так как у руля команды новый тренер, которому себя нужно проявить. Плюс текущее расположение команды в турнирной таблице заставляет идти команду вперёд ради набора трёх очков.

ФК «Минск». Игроки столичной команды, в отличие от случчан, прошли в четвертьфинал розыгрыша Кубка Беларуси, разгромив в 1/8 финала брестский «Рух» со счётом 0:3. В чемпионате страны команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице с 31-м баллом в активе. Также у минчан есть одна игра в запасе.

Предстоящий матч более важен для «Слуцка», чем для «Минска» с точки зрения набора очков. Случчанам нужно выбираться из подвала турнирной таблицы, но у минчан довольно крепкий коллектив, который без боя не сдастся. Напомним, в первом круге ФК «Минск» обыграл «бело-синих» с минимальным счётом — 1:0.

Поскольку команды находятся приблизительно на одном уровне, спрогнозируем равную игру без обилия голов в матче. Касаемо результата делать прогноз сложно. Возможно, по игре к успеху будут немного ближе минчане. Однако заранее списывать со счетов «Слуцк» не стоит, так как в команде произошли серьёзные кадровые изменения, которые должны сыграть ключевую роль в предстоящем матче и в концовке сезона.

Прогноз на матч: «Тотал меньше 2.5».

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.